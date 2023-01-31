ظهور نادر وجميل لسُحب أم اللؤلؤ

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تزينت سماء اسكتلندا بسحابة أم اللؤلؤ النادرة، التي تشع بألوان زاهية، في مشهد لا يتكرر كثيرًا في سماء المملكة المتحدة.
I’ve never seen anything like this pic.twitter.com/o2r7KEAqkrقد يهمّك أيضاً
— Domhnall Macsween (@sweenyness) January 30, 2023
وتُعرف السحب الصدفية، باسم “أم اللؤلؤ”، وهي واحدة من أكثر السحب ارتفاعًا في الغلاف الجوي، وغالبًا ما تتكون في ظروف باردة.
وتم رصد هذه السحب في سماء اسكتلندا، خلال اليومين الماضيين، وحرص العديد من الأشخاص على توثيق جمالها بصور وفيديوهات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تأخذ هذه السحب شكل أقراص كبيرة رفيعة، تعكس ألواناً زاهية. يطلق عليها بالإنجليزية اسم ” Nacreous clouds “، والكلمة الإنجليزية القديمة “Nacre” تعني “أم اللؤلؤ”، وفقًا لمكتب الأرصاد الجوية البريطاني.
وقال مكتب الأرصاد إن ألوانها تذكرنا بالألوان التي تنعكس من طبقة رقيقة من الزيت فوق الماء، وهو تأثير يعرف باسم التقزح اللوني.