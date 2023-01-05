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قبل مباراة الاتحاد والهلال

عبدالرزاق حمدالله يتألق ضد الكبار

2023-01-05 الساعة 6:52
عبدالرزاق حمدالله يتألق ضد الكبار
المواطن - مروة نبيل

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يُقدم المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

تألق عبدالرزاق حمدالله

ويتألق عبدالرزاق حمدالله أمام الـ5 الكبار في دوري المحترفين، منذ الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في يناير 2022، حيث نجح في تسجيل 11 هدفًا.

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ويطمح عبدالرزاق حمدالله في مواصلة التألق خلال مباراة الاتحاد ضد الهلال اليوم، وهز الشباك، للتقدم في قائمة هدافي دوري روشن السعودي، حيث يملك 6 أهداف، ويحتل المركز الثاني خلف نجم النصر، أندرسون تاليسكا بـ9 أهداف.

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر spl

الاتحاد ضد الهلال

ويلعب الاتحاد ضد الهلال عند الساعة 8:30 مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، ويملك لقاء مؤجلًا، فيما يقع الزعيم في المركز الخامس برصيد 22 نقطة.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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