عبدالرزاق حمدالله يتألق ضد الكبار

يُقدم المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

تألق عبدالرزاق حمدالله

ويتألق عبدالرزاق حمدالله أمام الـ5 الكبار في دوري المحترفين، منذ الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في يناير 2022، حيث نجح في تسجيل 11 هدفًا.

ويطمح عبدالرزاق حمدالله في مواصلة التألق خلال مباراة الاتحاد ضد الهلال اليوم، وهز الشباك، للتقدم في قائمة هدافي دوري روشن السعودي، حيث يملك 6 أهداف، ويحتل المركز الثاني خلف نجم النصر، أندرسون تاليسكا بـ9 أهداف.

الاتحاد ضد الهلال

ويلعب الاتحاد ضد الهلال عند الساعة 8:30 مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، ويملك لقاء مؤجلًا، فيما يقع الزعيم في المركز الخامس برصيد 22 نقطة.