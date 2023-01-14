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في مباراة الباطن ضد الاتحاد

عبدالرزاق حمدالله يسعى للعودة للتسجيل

2023-01-14 الساعة 3:35
عبدالرزاق حمدالله يسعى للعودة للتسجيل
المواطن - فريق التحرير

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يأمل مهاجم العميد، المغربي عبدالرزاق حمدالله لاستعادة حاسة التهديف خلال مباراة الباطن ضد الاتحاد اليوم، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

الباطن ضد الاتحاد

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا على الباطن، اليوم السبت عند الساعة 3:30 مساء، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، على ملعب نادي الباطن.

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الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

وقبل مباراة اليوم، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي، حيث يملك نقطتين فقط، فيما يتواجد الاتحاد في المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر spl

عبدالرزاق حمدالله يسعى لهز الشباك

ويسعى عبدالرزاق حمدالله للعودة إلى التسجيل، بعدما غاب عن هز الشباك خلال مواجهتي الهلال والشباب في دوري روشن السعودي، كما أنه لأول مرة يفشل مع الاتحاد في التسجيل مباراتين متتاليتين.

ويعود حمدالله إلى ملعب الباطن، بعدما غاب من اللعب عليه في آخر 3 مواسم، حيث خاض مواجهة واحدة في الموسم الأول له مع النصر موسم 2018/ 2019، ونجح في تسجيل هدف، ليقود النصر للفوز بثنائية نظيفة.

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر @ittihad

وخاض عبدالرزاق حمدالله 5 مباريات ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في دوري المحترفين مع النصر والاتحاد، ونجح في تسجيل 5 أهداف؛ جميعهم بقميص العالمي.

ويملك عبدالرزاق حمدالله 7 أهداف مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ليحتل المركز الثالث في قائمة هدافي دوري روشن السعودي، خلف نجم النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا المتصدر، ومهاجم الهلال، النيجيري إيجالو الوصيف.

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر spl

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