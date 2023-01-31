عرض مسرحي يكشف هوية الملحن صادق الشاعر

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كشف الشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد المشرف العام على المسرحية الغنائية “معلقاتنا امتداد أمجاد”، أنه الملحن صاحب الاسم المستعار “صادق الشاعر”، بعد إنكاره لسنوات عن هذا الأمر.
فيديو | بعد سنوات من الإنكار.. الأمير عبد الرحمن بن مساعد يكشف أنه الملحن صاحب الاسم المستعار "صادق الشاعر"#الإخبارية pic.twitter.com/82TpmugC6W
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) January 31, 2023
جاءت تصريحات ابن مساعد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته هيئة المسرح والفنون الأدائية بالرياض، للكشف عن مجريات العمل الفني الذي سيعرض ضمن فعاليات يوم التأسيس لهذا العام 2023.
ظلت شخصية الملحن صادق الشاعر لغزًا محيرًا لدى الجمهور، حيث ربط كثيرون بينه وبين الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد، وهو الأمر الذي أشار إليه الفنان محمد عبده في لقاء تليفزيوني قبل عدة سنوات، لكن الشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد نفى ذلك مؤكدًا أنه ليس صاحب شخصية الملحن “صادق الشاعر” كما يتردد، مؤكدًا أن تصريح الفنان محمد عبده بهذا الأمر في أحد لقاءاته التلفزيونية مجرد “زلة لسان”، ومبينًا أن صادق الشاعر هو ملحن لا يرغب في ذكر اسمه.
يذكر أن الملحن صادق الشاعر قدم على مدار عدة سنوات عدداً من الأغاني البارزة مثل “رحل، سهرت الليل، النظرة الخجولة، ما أظن” لـ أصالة نصري، و “أخطيت، أدلهم الكون، مساء الخير، البرواز، ماهو عادي، مذهلة” للفنان محمد عبده، و”سيد جروحي| لـ نبيل شعيل، و”أبكي أغاني” لـ حسين الجسمي، وغيرها من الأغاني التي كان أغلبها من كلمات الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد