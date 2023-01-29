عروس تستبدل باقة زهور الزفاف بـ البصل ! 

قرر عروسان في الفلبين استبدال باقة الزهور التقليدية بأمر غير مألوف على الإطلاق، وهو البصل وذلك خلال احتفالهما بزفافهما، ليس هذا فقط، بل منحا بعضه أيضًا للضيوف.

واختارت العروس الفلبينية أن تحمل باقة بصل بدلاً من الزهور كما أوصت وصيفاتها بحمل أكاليل البصل؛ وجاء ذلك بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار البصل في الفلبين.

اختيار عملي

وقالت العروس التي تُدعى ليكا بيوري نوبيس: في البداية كنا نتمسك بالتقاليد الأصلية لحمل الزهور، لكن بينما كنت أتصفح وسائل التواصل الاجتماعي، رأيت باقة من البصل مع لمسة من الزهور.

وتابعت: استشرت عريسي إذا كان بإمكاننا استخدام البصل بدلاً من الزهور، لأنه بعد الزفاف ستذبل الأزهار وينتهي الأمر برميها بعيدًا، فلماذا لا يُستخدم البصل بدلاً من ذلك؟.

وأضافت: أنه حب عملي بحيث لا يزال من الممكن استخدامه بعد الزفاف بدلًا من رميه.

هدية الضيوف من البصل

وقالت منسقة زفاف العروس بيوري نوبيس لوكالة الأنباء الفلبينية إنها طلبت كيسًا من البصل عبر الإنترنت، مضيفة: خصص الزوجان في الأصل 15 ألف بيزو فلبيني (أي 275 دولارًا) لشراء الزهور التقليدية، ومع ذلك فقد انتهى بهما الأمر إلى إنفاق 8000 بيزو فلبيني (حوالي 147 دولارًا) لشراء كيس البصل.

واُضطر الزوجان أيضًا إلى تخطي إلقاء الباقات التقليدية لمنع حدوث أي إصابات أثناء إلقاء العروس لباقة البصل؛ لذلك فقد منحت الضيوف بعضًا منه.