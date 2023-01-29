Icon

الناتو يتحرك لتقويض نفوذ الصين Icon ضبط 317 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق Icon تشكيل مباراة الاتحاد والفيحاء Icon وظائف شاغرة في شركة Halliburton Icon عروس تستبدل باقة زهور الزفاف بـ البصل!  Icon منصة أبشر تحذر من استغلال اسمها بغرض الاحتيال Icon مواطن بحوزته 25 كجم من الحشيش في قبضة الأمن Icon ميمونة آل خليل تباشر عملها أمينًا عامًا لمجلس شؤون الأسرة Icon لابيد: إسرائيل لم تعد أقرب حليف لـ أمريكا Icon وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
منحه الزوجان أيضًا كهدية للضيوف 

عروس تستبدل باقة زهور الزفاف بـ البصل! 

2023-01-29 الساعة 7:22
عروس تستبدل باقة زهور الزفاف بـ البصل! 
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قرر عروسان في الفلبين استبدال باقة الزهور التقليدية بأمر غير مألوف على الإطلاق، وهو البصل وذلك خلال احتفالهما بزفافهما، ليس هذا فقط، بل منحا بعضه أيضًا للضيوف.

واختارت العروس الفلبينية أن تحمل باقة بصل بدلاً من الزهور كما أوصت وصيفاتها بحمل أكاليل البصل؛ وجاء ذلك بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار البصل في الفلبين.

قد يهمّك أيضاً
Img

إطلاق أول تحالف لدعم ريادة الأعمال في قطاع الفضاء

Img

أمير جازان يمازح طفلة الورد بمهرجان العسل

عروس تستبدل باقة زهور الزفاف بـ البصل ! 

اختيار عملي

وقالت العروس التي تُدعى ليكا بيوري نوبيس: في البداية كنا نتمسك بالتقاليد الأصلية لحمل الزهور، لكن بينما كنت أتصفح وسائل التواصل الاجتماعي، رأيت باقة من البصل مع لمسة من الزهور.

وتابعت: استشرت عريسي إذا كان بإمكاننا استخدام البصل بدلاً من الزهور، لأنه بعد الزفاف ستذبل الأزهار وينتهي الأمر برميها بعيدًا، فلماذا لا يُستخدم البصل بدلاً من ذلك؟.

وأضافت: أنه حب عملي بحيث لا يزال من الممكن استخدامه بعد الزفاف بدلًا من رميه.

هدية الضيوف من البصل

وقالت منسقة زفاف العروس بيوري نوبيس لوكالة الأنباء الفلبينية إنها طلبت كيسًا من البصل عبر الإنترنت، مضيفة: خصص الزوجان في الأصل 15 ألف بيزو فلبيني (أي 275 دولارًا) لشراء الزهور التقليدية، ومع ذلك فقد انتهى بهما الأمر إلى إنفاق 8000 بيزو فلبيني (حوالي 147 دولارًا) لشراء كيس البصل.

واُضطر الزوجان أيضًا إلى تخطي إلقاء الباقات التقليدية لمنع حدوث أي إصابات أثناء إلقاء العروس لباقة البصل؛ لذلك فقد منحت الضيوف بعضًا منه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ماثيوس بيريرا عن مغادرته لـ الهلال: أخبار...
الرياضة

ماثيوس بيريرا عن مغادرته لـ الهلال: أخبار...

الرياضة
تعليق مثير لمالك تويتر حول معبد دندرة...
العالم

تعليق مثير لمالك تويتر حول معبد دندرة...

العالم
قصة تفاحة نيوتن والجاذبية خرافة
السعودية اليوم

قصة تفاحة نيوتن والجاذبية خرافة

السعودية اليوم
إشادة فلبينية بجهود ومعاملة السعودية للعمالة
السعودية اليوم

إشادة فلبينية بجهود ومعاملة السعودية للعمالة

السعودية اليوم
الديوان الملكي: وفاة الأميرة هيا بنت سعود...
السعودية اليوم

الديوان الملكي: وفاة الأميرة هيا بنت سعود...

السعودية اليوم
الحج: شرطان للصلاة وأداء العمرة في الحرمين...
السعودية اليوم

الحج: شرطان للصلاة وأداء العمرة في الحرمين...

السعودية اليوم
أغلى صفقة لبيع صندوق فقع في سوق...
السعودية اليوم

أغلى صفقة لبيع صندوق فقع في سوق...

السعودية اليوم
مزارع أرجنتيني يرسم وجه ميسي بالذرة
غرائب

مزارع أرجنتيني يرسم وجه ميسي بالذرة

غرائب