عصابة سرقة المركبات والمواشي بجدة في قبضة الأمن

السجن 5 سنوات وغرامة 120 ألف ريال لـ5 وافدين تورطوا بتزييف النقود محمية الشمال تطلق أكبر مسابقة للصيد مطلع فبراير مذكرة تفاهم لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن مساعٍ سعودية لتوحيد الجهود المناخية لـ 100 عام 10 ملايين ريال تعلن فوز مشرف الغامدي بمزاد “تذكرة فوق الخيال” نظام الوساطة العقارية يدخل حيز التنفيذ صناديق الاستثمار بالخليج الأكثر نفوذًا حول العالم وظائف لدى مجموعة الفطيم القابضة أسهل طريقة لتحميل جميع برامج الحاسب الآلي بضغطة زر الذكاء الاصطناعي ينتحل صفتك ويقلد صوتك خلال ثوانٍ
قبضت شرطة محافظة جدة، اليوم الأربعاء، على مقيمين من الجنسيتين السودانية واليمنية، و(3) مواطنين، لارتكابهم حوادث جنائية.
وذكر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الحوادث تمثلت في سرقة المركبات واستخدامها في سرقة المحال التجارية والمواشي.
وبين أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.