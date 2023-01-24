Icon

طريقة تعديل وسيلة النقل عند الحجز لحجاج الداخل Icon تحذيرات من ضربة موجعة للاقتصاد الأمريكي قريبًا Icon أمريكية تترجل فجأة من سيارتها وتتركها تسير وسط السيارات Icon عقوبات مخالفي نظام الشركات تصل إلى السجن 3 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال Icon الإطاحة بـ 5 مواطنين سرقوا صرافًا آليًّا وسطوا على 3 محال Icon أسعار العقار والعاصفة الشتوية أبرز أخبار موجز “المواطن” ليوم الاثنين 23 يناير Icon جريمة بشعة نفذها طباخ سوري بحق مليونيرة سبعينية Icon 150 ريالًا غرامة ترك السيارة مفتوحة بعد مغادرتها Icon رحيل معمر إماراتي عن 100 عام في رأس الخيمة Icon حيلة لا تخطر على بال أحد لرفع تقييم المنتجات بالمتاجر الإلكترونية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
عقوبات الجرائم الأقل جسامة مليون ريال

عقوبات مخالفي نظام الشركات تصل إلى السجن 3 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال

2023-01-24 الساعة 12:38
عقوبات مخالفي نظام الشركات تصل إلى السجن 3 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف عضو مجلس الشورى د. محمد آل عباس، عقوبات نظام الشركات الجديد، والتي ستطبق بحق المخالفين.

وقال عضو المجلس، خلال لقائه ببرنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إن عقوبات مخالفي نظام الشركات الجديد تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامة 5 ملايين ريال في الجرائم الجسيمة.

الجرائم الجسيمة

ولفت إلى أن العقوبات في الجرائم الأقل جسامة تكون السجن سنة وغرامة مليون ريال، مشيرًا إلى أن ذلك النظام يتضمن عقوبات على المخالفات.

وأوضح أن الجرائم الجسيمة هي الجرائم التي تتضمن تعمد الكذب في البيانات المرفقة في القوائم المالية، بينما الجرائم الأقل جسامة تتعلق بإخلال المراجع بعدم الإبلاغ أو اتخاذ الإجراءات الملازمة أي أنه لم يكن شريكًا أساسيًّا.

وتابع: أن الشخص الذي يتم محاسبته في الجرائم الجسيمة هو المراجع وعضو مجلس الإدارة والمدير وكل المسؤولين عن الحوكمة أو المكلفين بالحوكمة، مشيرًا إلى أن الأسواق المالية والاقتصاد لا يقومان إلا بمعلومات مالية دقيقة وصحيحة وموثوقة وبدونها لا يمكن اتخاذ قرارات اقتصادية رشيدة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحًا...
السوق

بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحًا...

السوق
شبيه الأمير هاري يخشى استهداف طالبان
آخر الاخبار

شبيه الأمير هاري يخشى استهداف طالبان

آخر الاخبار
توقعات باستمرار حالة مدرار الممطرة للغد
السعودية اليوم

توقعات باستمرار حالة مدرار الممطرة للغد

السعودية اليوم
الدفاع المدني: تشكيل لجان لحصر أضرار أمطار...
السعودية اليوم

الدفاع المدني: تشكيل لجان لحصر أضرار أمطار...

السعودية اليوم
التشكيل الرسمي لـ ديربي الشباب والنصر
الرياضة

التشكيل الرسمي لـ ديربي الشباب والنصر

الرياضة
ظهور صادم للفنان المصري عمرو محمد علي...
مشاهير

ظهور صادم للفنان المصري عمرو محمد علي...

مشاهير
صاحب العمل يتحمل رسوم 7 أمور للعامل...
السعودية اليوم

صاحب العمل يتحمل رسوم 7 أمور للعامل...

السعودية اليوم
بدء القبول لبرامج البكالوريوس بتقني تبوك غداً
السعودية اليوم

بدء القبول لبرامج البكالوريوس بتقني تبوك غداً

السعودية اليوم