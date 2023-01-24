عقوبات مخالفي نظام الشركات تصل إلى السجن 3 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال

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كشف عضو مجلس الشورى د. محمد آل عباس، عقوبات نظام الشركات الجديد، والتي ستطبق بحق المخالفين.
أ. د. محمد آل عباس (عضو مجلس الشورى): العقوبات في نظام الشركات الجديد تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامة 5 ملايين ريال @DrAlabbas2@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/XmaotllrUhقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 23, 2023
وقال عضو المجلس، خلال لقائه ببرنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إن عقوبات مخالفي نظام الشركات الجديد تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامة 5 ملايين ريال في الجرائم الجسيمة.
ولفت إلى أن العقوبات في الجرائم الأقل جسامة تكون السجن سنة وغرامة مليون ريال، مشيرًا إلى أن ذلك النظام يتضمن عقوبات على المخالفات.
وأوضح أن الجرائم الجسيمة هي الجرائم التي تتضمن تعمد الكذب في البيانات المرفقة في القوائم المالية، بينما الجرائم الأقل جسامة تتعلق بإخلال المراجع بعدم الإبلاغ أو اتخاذ الإجراءات الملازمة أي أنه لم يكن شريكًا أساسيًّا.
وتابع: أن الشخص الذي يتم محاسبته في الجرائم الجسيمة هو المراجع وعضو مجلس الإدارة والمدير وكل المسؤولين عن الحوكمة أو المكلفين بالحوكمة، مشيرًا إلى أن الأسواق المالية والاقتصاد لا يقومان إلا بمعلومات مالية دقيقة وصحيحة وموثوقة وبدونها لا يمكن اتخاذ قرارات اقتصادية رشيدة.