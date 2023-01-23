الأفواج الأمنية تطيح بشخصين بحوزتهما 59 كجم قات رونالدو يعلق بشأن أول مشاركة بالدوري السعودي علاقة شرب الماء قبل النوم في الوقاية من السكتات القلبية مستشار أسري: الصمت بين الزوجين أشبه بنار تحت الرماد وزير السياحة: أجواء المملكة خلقت ميزة تنافسية للمستثمرين وزارة الصناعة تحدد أنواع المعادن الخاضعة لتنظيم خاص وظائف إدارية بـ هيئة تنمية الصادرات السعودية توقيع اتفاقيات بأكثر من 10 مليارات ريال لدعم المنظومة العقارية الموارد البشرية توضح مدة الإجازة المدفوعة في حالة الوفاة النيابة: سجن ممارسة صحية 5 سنوات لاعتدائها بعنف على 11 رضيعًا
أوضح الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، علاقة شرب الماء قبل النوم في الوقاية من السكتات الدماغية.
وشدد النمر، عبر حسابه في “تويتر”، على أهمية شرب الماء بانتظام، موضحاً أن شرب الماء قبل النوم، لا يقي من السكتات القلبية.
وأضاف النمر، رداً على سؤال في هذا الشأن: “معلومة خاطئة.. شرب الماء قبل النوم يساعد على الوقاية من السكتات القلبية”.
وأضاف الدكتور خالد النمر “الصحيح.. أن شرب الماء مهم، لكن تحديد وقت معين للوقاية من السكتات القلبية خطأ”.