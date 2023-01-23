علاقة شرب الماء قبل النوم في الوقاية من السكتات القلبية

أوضح الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، علاقة شرب الماء قبل النوم في الوقاية من السكتات الدماغية.

وشدد النمر، عبر حسابه في “تويتر”، على أهمية شرب الماء بانتظام، موضحاً أن شرب الماء قبل النوم، لا يقي من السكتات القلبية.

أهمية شرب الماء

وأضاف النمر، رداً على سؤال في هذا الشأن: “معلومة خاطئة.. شرب الماء قبل النوم يساعد على الوقاية من السكتات القلبية”.

وأضاف الدكتور خالد النمر “الصحيح.. أن شرب الماء مهم، لكن تحديد وقت معين للوقاية من السكتات القلبية خطأ”.