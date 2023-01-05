علي البليهي: لا أستطيع ترك الهلال وأجدد له بدون مقابل

إتاحة سداد رسوم الحج على دفعات متباعدة لأول مرة 135 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ذا هيل: يجب التخلص من الغطرسة الأمريكية وطلب المساعدة السعودية الدفاع المدني يعلن فتح باب القبول للنساء على رتبة جندي 4 أيام تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن للدفعة 62 أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم وظائف بمجلس الضمان الصحي في عدة تخصصات في استطلاع للنخبة شارك فيه مسؤولون أمريكيون.. محمد بن سلمان شخصية العام عربيًّا اعتماد مشاركة جميع أندية دوري روشن بدوري الرديف الموسم المقبل اتفاقية ثلاثية للتعاون المشترك وإطلاق برنامج للتمكين الاقتصادي في اليمن
تحدث علي البليهي، مدافع نادي الهلال، عن مصيره مع أزرق الرياض، وذلك بعد الفوز على نادي الاتحاد مساء اليوم الخميس في الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
"زعلنا جماهيرنا كثير، ومباراة الاتحاد أعادتنا لمسارنا الطبيعي والمعتاد.. وسأجدد عقدي مع الهلال حتى ولو بدون مقابل.. لن يصبح أحد الهلال"قد يهمّك أيضاً
علي البليهي – لاعب #الهلال pic.twitter.com/MMJCUCc7Hp
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 5, 2023
وقال البليهي متحدثًا لقناة SSC بعد المباراة: “لم أستطع ترك الأزرق في تلك الظروف ولن أستطيع، أنا أجدد للفريق حتى ولو بدون مقابل لن يُصبح أي فريق مثل الهلال”.
وتابع البليهي: “كان من المهم الفوز على الاتحاد لأننا جعلنا جماهير الأزرق يشعرون بالحزن في الفترة الأخيرة، وكنا بحاجة للفوز من أجل استعادة الثقة”.
وأضاف نجم أزرق الرياض: “حقيقة لا أعلم أي شيء عن إصابة عبدالإله المالكي وإن شاء الله تكون إصابة خفيفة”.