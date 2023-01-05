علي البليهي: لا أستطيع ترك الهلال وأجدد له بدون مقابل

تحدث علي البليهي، مدافع نادي الهلال، عن مصيره مع أزرق الرياض، وذلك بعد الفوز على نادي الاتحاد مساء اليوم الخميس في الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال البليهي متحدثًا لقناة SSC بعد المباراة: “لم أستطع ترك الأزرق في تلك الظروف ولن أستطيع، أنا أجدد للفريق حتى ولو بدون مقابل لن يُصبح أي فريق مثل الهلال”.

وتابع البليهي: “كان من المهم الفوز على الاتحاد لأننا جعلنا جماهير الأزرق يشعرون بالحزن في الفترة الأخيرة، وكنا بحاجة للفوز من أجل استعادة الثقة”.

وأضاف نجم أزرق الرياض: “حقيقة لا أعلم أي شيء عن إصابة عبدالإله المالكي وإن شاء الله تكون إصابة خفيفة”.