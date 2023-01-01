عواصم عربية وعالمية تحتفل بالعام الجديد

احتفلت مدن وعواصم عربية وعالمية بقدوم العام الجديد 2023 باحتفالات مذهلة، بخاصة الألعاب النارية.

احتفالات دبي

وكان عرض برج خليفة أطول مبنى في العالم، مبهرًا حيث استقبلت دبي العام الجديد 2023 بالأضواء والألوان.

وتجمع عدد كبير من سكان دبي للاحتفال بالعام الجديد، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها سلطات الإمارة. وقالت حكومة دبي إنها نشرت أكثر من 10 آلاف فرد أمن لتأمين الاحتفالات السنوية.

تكريمًا للفنَّان الراحل وديع الصافي ❤️

اختتم نجوم #تريو_نايت الحفل بأغنية "عندك بحرية" بأداء جماعي عظيم😍🎶#موسم_الرياض pic.twitter.com/eNtjFmG4ro — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 1, 2023

موسم الرياض

وشهدت أيضًا الرياض احتفالات بالسنة الميلادية الجديدة، فيما انطلقت أقوى حفلات رأس السنة بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الوطن العربي.

وفي الصين، نفضت مدينة ووهان عن نفسها آثار وباء كوفيد-19، وأطلق سكانها العنان للبهجة والفرح رغم التفشي الجديد لمتحور كورونا.

وفي العاصمة الفرنسية باريس، نزل الفرنسيون إلى الشانزليزيه لمشاهدة عروض الألعاب النارية، واجتذب حفل موسيقى ما يقرب من نصف مليون شخص.