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بعد العثور على ثلاثة طيور برية نافقة

غرامات على مسمّمي الطيور النادرة بقبرص

2023-01-24 الساعة 1:18
غرامات على مسمّمي الطيور النادرة بقبرص
المواطن - فريق التحرير

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كشفت جماعة معنية برعاية الحيوانات في الجزيرة المتوسطية، أن السلطات القبرصية فرضت غرامات هي الأولى من نوعها على عمليات تسميم طيور برية نادرة.

21 ألف يورو

وأفادت بيردلايف قبرص، في بيان، أن غرامات تبلغ قيمتها الإجمالية 21 ألف يورو وُقِّعَت الأسبوع الفائت على أحد الأفراد، بعد العثور على ثلاثة طيور برية نافقة في عقار ريفي في ليماسول جنوب قبرص.

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وترى منسقة مشروع بيردلايف ميلبو أبوستوليدو أن هذه العقوبة تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، آملة أن يكون لها تأثير رادع على أفعال غير قانونية مماثلة.

وأردفت: أنها المرة الأولى التي تتم فيها محاكمة الاستخدام الإجرامي للطعوم السامة في قبرص.

طيور نافقة

وتعود المخالفات إلى ديسمبر 2021. حيث عُثر على نسرَي بونيلي نادرين وصقر طويل الأرجل نافقة بالقرب من قرية دييرونا، بفضل جهاز إرسال جي بي إس كان أحد النسرين مزودًا إياه.

وأثبتت الأدلة التي تم جمعها وجود صلة بين نفوق هذه الطيور ونية قتلها لدى المشتبه فيه. وأوضحت أبوستوليدو أن الأخير قال: إنه كان يهدف إلى حماية الدجاج من الطيور الجارحة.

وينص القانون القبرصي على عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات أو غرامة تصل إلى 20 ألف يورو، أو الاثنتين معًا، لكل مخالفة من هذا النوع.

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