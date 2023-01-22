غموض مصير فيريرا مع نادي الزمالك

تُخيم حالة من الغموض على مصير المدير الفني البرتغالي جوسفالدو فيريرا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة.

خسارة الديربي

ولعب الأهلي ضد الزمالك بالأمس على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري المصري لكرة القدم، ونجح الفريق الأحمر في حسم الديربي لصالحه بثلاثة أهداف دون رد.

ورفع الأهلي رصيده إلى 34 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عند 26 نقطة، ليحتل المركز الرابع.

فيريرا يقترب من الرحيل

وأثارت خسارة نادي الزمالك للديربي بالأمس، حالة من الغضب الجماهيري ضد فيريرا، وطالبوا برحيله عن الفريق الأول لكرة القدم، واستقدام مدير فني آخر سريعًا، أملًا في الانتفاض والعودة للمنافسة.

كما دعا رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور لعقد اجتماع طارئ، اليوم الأحد، بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، وسط أنباء عن رحيل فيريرا، والاستعانة بمدير فني مصري بشكل مؤقت.

واكتفى نادي الزمالك بتحقيق فوز وحيد في آخر 7 مباريات بجميع البطولات، وكان ذلك أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي متذيل جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وفي الدوري المصري الممتاز، تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد المقاولون العرب، الداخلية، الاتحاد السكندري، وخسر ضد أسوان بنتيجة 2/1، قبل أن يسقط ضد الأهلي بثلاثية نظيفة.

وودع الزمالك بقيادة فيريرا منافسات بطولة كأس مصر من الدور نصف النهائي على يد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 4/3، وذلك بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل منهما.