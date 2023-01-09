فالنسيا في الرياض استعدادًا للسوبر الإسباني

وصل، مساء اليوم الاثنين، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني.

فالنسيا يصل الرياض

ويحتضن ملعب الملك فهد في الرياض، مباريات كأس السوبر الإسباني، بمشاركة 4 فرق، وهي، فالنسيا، ريال مدريد، برشلونة وريال بيتيس.

ونشر حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من وصول الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا، ورحب به، مشيرًا إلى أنه أول الواصلين إلى الرياض.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا مشواره في كأس السوبر الإسباني بمواجهة ريال مدريد بطل الدوري، فيما يُلاقي برشلونة نظيره ريال بيتيس بطل الكأس، ليتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.

السوبر الإسباني بالسعودية

وتُعتبر هذه المرة الثالثة من كأس السوبر الإسباني في السعودية، بعد نسخة 2020 التي أُقيمت، والتي شهدت فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد نظيره أتلتيكو مدريد.

وأُقيمت النسخة الثالثة من البطولة في الرياض، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في التتويج باللقب أيضًا بعد فوزه على أتليتك بلباو.

وتأتي استضافة السعودية لهذا الحدث الرياضي الدولي ضمن مبادرة استقطاب الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، التي تهدف من خلالها وزارة الرياضة إلى التميّز في عدة رياضات إقليمياً وعالمياً، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة.