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فالنسيا في الرياض استعدادًا للسوبر الإسباني

2023-01-09 الساعة 11:07
فالنسيا في الرياض استعدادًا للسوبر الإسباني
المواطن - فريق التحرير

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وصل، مساء اليوم الاثنين، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني.

فالنسيا يصل الرياض

ويحتضن ملعب الملك فهد في الرياض، مباريات كأس السوبر الإسباني، بمشاركة 4 فرق، وهي، فالنسيا، ريال مدريد، برشلونة وريال بيتيس.

فالنسيا
جانب من وصول الفريق – المصدر @gsaksa

ونشر حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من وصول الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا، ورحب به، مشيرًا إلى أنه أول الواصلين إلى الرياض.

فالنسيا
جانب من وصول الفريق – المصدر @gsaksa

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا مشواره في كأس السوبر الإسباني بمواجهة ريال مدريد بطل الدوري، فيما يُلاقي برشلونة نظيره ريال بيتيس بطل الكأس، ليتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.

فالنسيا
جانب من وصول الفريق – المصدر @gsaksa

السوبر الإسباني بالسعودية

وتُعتبر هذه المرة الثالثة من كأس السوبر الإسباني في السعودية، بعد نسخة 2020 التي أُقيمت، والتي شهدت فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد نظيره أتلتيكو مدريد.

وأُقيمت النسخة الثالثة من البطولة في الرياض، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في التتويج باللقب أيضًا بعد فوزه على أتليتك بلباو.

وتأتي استضافة السعودية لهذا الحدث الرياضي الدولي ضمن مبادرة استقطاب الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، التي تهدف من خلالها وزارة الرياضة إلى التميّز في عدة رياضات إقليمياً وعالمياً، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة.

كأس السوبر الإسباني في الرياض
كأس البطولة – المصدر @rfef

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