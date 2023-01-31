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فيه ستة أيام صالحة لزراعة جميع المحاصيل

فبراير بدايته بذرة الست ومنتصفه عقرب الدم

2023-01-31 الساعة 8:53
فبراير بدايته بذرة الست ومنتصفه عقرب الدم
المواطن - فريق التحرير

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كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، اليوم الثلاثاء، أن شهر فبراير هذا العام تشهد بدايته موسم بذرة الست، ومنتصفه موسم عقرب الدم، ونهايته موسم السحب الصيفية.

شهر فبراير

وأردف خبير الأرصاد الجوية خالد الزعاق، خلال فقرة تقويم التي يقدمها على قناة العربية، أن عدد أيام شهر فبراير تكون 28 يومًا في السنة البسيطة و29 يومًا في السنة الكبيسة، ولا يكون 29 يومًا إلا مرة واحدة كل 4 سنوات.

وتابع الدكتور خالد الزعاق، أن فبراير يسمى في العراق والشام شباط، ويعني الشدة وفيه برد ورياح شديدة.

واختتم خبير الأرصاد الجوية، أن موسم بذرة الست فيه ستة أيام صالحة لزراعة جميع المحاصيل الصيفية والشتوية، أما موسم عقرب الدم سمي بذلك لأن برده يدمي، أما السحب الصيفية فتسمى سحب المراويح، والتي تتكون بشدة وتهطل بغزارة.

من المعروف أن خالد الزعاق هو دكتور وباحث فلكي سعودي وخبير بالأرصاد والأحوال الجوية، ومقدم فقرة تقويم على قناة العربية.

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