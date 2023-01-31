فبراير بدايته بذرة الست ومنتصفه عقرب الدم

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كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، اليوم الثلاثاء، أن شهر فبراير هذا العام تشهد بدايته موسم بذرة الست، ومنتصفه موسم عقرب الدم، ونهايته موسم السحب الصيفية.
فبراير هذا العام بدايته بذرة الست ومنتصفه عقرب الدم ونهايته موسم السحب الصيفية.
التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق.#نشرة_الرابعة #السعودية @dralzaaq pic.twitter.com/PHv4nQl4Lnقد يهمّك أيضاً
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) January 31, 2023
وأردف خبير الأرصاد الجوية خالد الزعاق، خلال فقرة تقويم التي يقدمها على قناة العربية، أن عدد أيام شهر فبراير تكون 28 يومًا في السنة البسيطة و29 يومًا في السنة الكبيسة، ولا يكون 29 يومًا إلا مرة واحدة كل 4 سنوات.
وتابع الدكتور خالد الزعاق، أن فبراير يسمى في العراق والشام شباط، ويعني الشدة وفيه برد ورياح شديدة.
واختتم خبير الأرصاد الجوية، أن موسم بذرة الست فيه ستة أيام صالحة لزراعة جميع المحاصيل الصيفية والشتوية، أما موسم عقرب الدم سمي بذلك لأن برده يدمي، أما السحب الصيفية فتسمى سحب المراويح، والتي تتكون بشدة وتهطل بغزارة.
من المعروف أن خالد الزعاق هو دكتور وباحث فلكي سعودي وخبير بالأرصاد والأحوال الجوية، ومقدم فقرة تقويم على قناة العربية.