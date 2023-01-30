فتاة أمريكية تنهال بالضرب المبرح على زميلتها داخل فصل

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لطالبة أمريكية تعتدي بطريقة وحشية على زميلتها داخل الفصل.

التفاصيل

وبحسب الفيديو المتداول، شوهدت فتاة شقراء تقوم بالاعتداء على زميلتها من أصول إفريقية على ما يبدو بالضرب المبرح.

وتعالت أصوات الضحكات والتصفيق من قبل صديقات الطالبة المعتدية.

وبينما هي تعتدي عليه، جاءت، طالبة أخرى من أصول إفريقية أيضا على ما يبدو، وقامت بالاعتداء بالضرب على الطالبة المعتدية، وطرحتها أرضًا، وواصلت ضربها حتى تدخل أحد أفراد الأمن وقام بسحبها، وإبعادها.