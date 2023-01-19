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كشف أسراره صديق سابق له

فضائح تلاحق نائباً أمريكياً زور سيرته الذاتية

2023-01-19 الساعة 11:09
فضائح تلاحق نائباً أمريكياً زور سيرته الذاتية
المواطن - فريق التحرير

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كشف موقع “Substack” فضائح متعلقة بعضو مجلس النواب، الجمهوري، جورج سانتوس، الذي يخضع للتحقيق بسبب تزويره سيرته الذاتية وتعليمه الجامعي وتاريخه الوظيفي.

وبحسب المقالة التي نشرتها Substack فإن سانتوس وأثناء إقامته في البرازيل منذ أكثر من عقد من الزمان كان يرتدي ملابس أنثوية ويرتدي أزياء براقة ويضع مكياجًا مبالغًا فيه، ويطلق على نفسه اسم “كيتارا”، وهو أحد الأسماء العديدة التي كان يعرف عن نفسه بها.

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صديق سانتوس

والمعلومات الجديدة المتعلقة بسنوات شباب سانتوس، تم الكشف عنها من قبل إيولا روشارد صديق سابق لسانتوس، التقيا في مدينة برازيلية بجوار ريو دي جانيرو، وكان مثله يرتدي الملابس الأنثوية ويضع مكياجًا.

صورة قديمة

وذكر روشارد أنه شاهد سانتوس على شاشة التلفزيون البرازيلي مؤخرًا، وأرسل رسائل إلى أصدقائه الذين يعرفون سانتونس منذ ذلك الوقت، وعندما شككوا به، عثر على صورة قديمة ونشرها على “انستغرام”.

وقال: “تم التقاط الصورة في عام 2008 في مسيرة داعمة للمثليين في شاطئ إيكاراي في نيتيروي”، مضيفا:”اختفى جورج لفترة قصيرة ، ثم عاد إلى البرازيل ومعه الكثير من المال، وكان ذلك في نفس الوقت الذي تم فيه التقاط الصورة”.

اختلاق القصص

وبحسب صديقه السابق، فإن سانتوس لم يكن لديه ما يلزم ليكون محترفًا، مؤكدًا أن سانتوس “كذب بشأن كل شيء.. اعتاد أن يختلق القصص، مثل أن والده كان ثريا. ولكن بعد ذلك تساءل الناس لماذا كانت والدته عاملة تنظيف. لا حرج في أن تكون عاملة تنظيف، ولكن إذا كان والده ثريا، فلماذا ستقوم بهذا العمل؟”.

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