فضيحة تطال نجل رئيس الوزراء الياباني في أوروبا

وجد سيتارو كيشيدا الابن الأكبر لرئيس الوزراء الياباني، في قلب فضيحة تنطوي على استخدام السيارات الرسمية العائدة للسفارات اليابانية للقيام برحلات سياحية خلال الجولة الخارجية الأخيرة التي أجراها رئيس الحكومة اليابانية.

سيارات رسمية

وبحسب ما نشرته صحيفة “شينشو”، اليوم الخميس، فإن كيشيدا الذي يعمل أيضًا كسكرتير شخصي مسؤول عن الشؤون السياسية لدى والده، استخدم سيارات رسمية عائدة للسفارات اليابانية في رحلات سياحية شملت باريس ولندن.

وكان كيشيدا قد زار خمس دول، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، في وقت سابق من الشهر الجاري.

تحقيق رسمي

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الوزراء الياباني يوشيهيكو إيسوزاكي، في مؤتمر صحفي، اليوم إن الحكومة ستحقق في ما تردد عن استخدام سيارة رسمية في لندن وباريس، بحسب وكالة (جيجي برس) اليابانية للأنباء.

وقال إيسوزاكي إن استخدام السيارات الحكومية من قبل أشخاص مرتبطين بزيارات رئيس الوزراء الخارجية، عندما لا يكونون مع رئيس الوزراء، يقتصر على الحالات الضرورية بمقتضى طبيعة وأهمية عملهم.

انتقادات لتعيينه

ويبلغ سيتارو كيشيد 32 عامًا، وبدأ العمل في شركة Mitsui بعد تخرجه من الجامعة، وبعد انتخاب فوميو كيشيدا رئيسًا للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم ورئيسًا للوزراء في اليابان، بدأ العمل كسكرتير في مكتب والده في مارس 2020، وقد قوبل تعيينه سكرتيرًا خاصًا مسؤولاً عن الشؤون السياسية لرئيس الوزراء بانتقادات حادة من المعارضة.