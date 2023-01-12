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ضمن حفلات بارتي غيت

فضيحة مطبخ داونينج ستريت تلاحق بوريس جونسون

2023-01-12 الساعة 3:25
فضيحة مطبخ داونينج ستريت تلاحق بوريس جونسون
المواطن - فريق التحرير

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لا تزال فضائح الحفلات التي أقامها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، خلال الحجر العام والمعروفة باسم “بارتي غيت” والتي أدت إلى استقالته، تلاحقه مع كشف معلومات جديدة حولها.

فضيحة جديدة

وبحسب المعلومات الجديدة التي كشفتها بودكاست لقناة ITV بعنوان، “Partygate: The Inside Story”، ظهور فضيحة جديدة حول الاحتفال الذي أقيم عشية جنازة دوق إدنبرة، الأمير فيليب، زوج الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية، في 17 أبريل 2021.

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ممارسات فاضحة

وكشف البودكاست عن مزيد من المعلومات حول الحدث، والذي يبدو أنه كان أكثر صخبًا مما كان يعتقد من قبل، وأفاد بأن “زوجين مارسا الجنس في مطبخ داونينغ ستريت، فيما قام آخرون بملامسات حميمية”.

كما أفاد بأنه تم التحقيق فقط في نصف الحفلات التي أقيمت من قبل الشرطة.

بارتي غيت

يذكر أن “بارتي غيت” هي الفضيحة السياسية الأوسع انتشارًا بين فضائح بوريس جونسون، ووقعت أحداثها خلال جائحة كورونا عندما حظرت قيود الصحة العامة معظم التجمعات والحفلات، وكانت هناك عدة عمليات إغلاق في البلاد، إلا أن هناك تجمعات حدثت في منزل رئيس الوزراء الكائن بـ 10 شارع داونينغ، ما جذب الاهتمام من جانب وسائل الإعلام.

هذا وتلقى جونسون غرامة واحدة فقط كجزء من تحقيق شرطة العاصمة في التجمعات التي عقدت في داونينج ستريت.

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