فلكية جدة: المشتري في أقرب نقطة له من الشمس اليوم

الصحة: 34 إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة حساب المواطن: إجراءات يجب القيام بها قبل تقديم الاعتراض حكام مواجهات اليوم في دوري روشن خطيب المسجد النبوي: استشعروا الأمانة في وظائفكم ولا تغركم المناصب خطيب المسجد الحرام: حذروا شبابكم من متابعة المواقع الفاسدة والأفكار الإلحادية سعود الطبية: الشوكولاتة الداكنة سعرات أقل وفوائد أعلى الخليج والرائد لا يعرفان التعادل ظهور مميز لـ سعود عبدالحميد في كأس موسم الرياض بوريس بيستوريوس.. رجل بوتين الجديد في حكومة ألمانيا السعودية تتصدر موردي خام النفط إلى الصين في 2022
قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن كوكب المشتري يرصد مساء اليوم الجمعة في سماء المملكة والوطن العربي، وهو في أقرب نقطة له من الشمس (الحضيض)، وستكون المسافة التي تفصله عن الشمس 740 مليون كيلومتر.
ولفتت الجمعية خلال تغريدة على موقع تويتر، إلى أنه سيتم رصد كوكب المشتري بعد غروب الشمس وبداية الليل، فوق الأفق الجنوبي الغربي، ويبقى مرئيًا لعدة ساعات، ويظهر في الأسفل قرب الأفق الزهرة وزحل.
وفي وقت سابق، أوضحت فلكية جدة أن رحلة القمر الشهرية ستنتهي قرب الكواكب الساطعة فجر اليوم الجمعة، حيث سيكون هلال القمر نهاية الشهر أسفل يمين (أو 6 درجات إلى الجنوب) من كوكب عطارد، باتجاه الأفق الجنوب الشرقي في سماء المملكة والوطن العربي.