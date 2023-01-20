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المسافة التي تفصله عن الشمس 740 مليون كم

فلكية جدة: المشتري في أقرب نقطة له من الشمس اليوم

2023-01-20 الساعة 1:59
فلكية جدة: المشتري في أقرب نقطة له من الشمس اليوم
المواطن - فريق التحرير

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قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن كوكب المشتري يرصد مساء اليوم الجمعة في سماء المملكة والوطن العربي، وهو في أقرب نقطة له من الشمس (الحضيض)، وستكون المسافة التي تفصله عن الشمس 740 مليون كيلومتر.

قرب الزهرة وزحل

ولفتت الجمعية خلال تغريدة على موقع تويتر، إلى أنه سيتم رصد كوكب المشتري بعد غروب الشمس وبداية الليل، فوق الأفق الجنوبي الغربي، ويبقى مرئيًا لعدة ساعات، ويظهر في الأسفل قرب الأفق الزهرة وزحل.

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وفي وقت سابق، أوضحت فلكية جدة أن رحلة القمر الشهرية ستنتهي قرب الكواكب الساطعة فجر اليوم الجمعة، حيث سيكون هلال القمر نهاية الشهر أسفل يمين (أو 6 درجات إلى الجنوب) من كوكب عطارد، باتجاه الأفق الجنوب الشرقي في سماء المملكة والوطن العربي.

 

 

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