فوربس: السعودية الدولة المثالية للسياحة في 2023

قالت مجلة فوربس إن السعودية تُعد الدولة المثالية لمن يرغب في شد الرحال واستكشاف أماكن جديدة في العالم في هذا العام الجديد، وقد أوردت أسبابها على النحو التالي.

التراث والطبيعة والتطوير

وأضاف تقرير المجلة الأمريكية: المملكة دولة سريعة التغير حيث تركز أنظارها على نمو السياحة وبناء نفسها كعلامة للوجهات الجديدة، وفي إطار ذلك سهلت التأشيرات للعديد من السياح الدوليين، وبدأت تشهد بالفعل معدل نمو إيجابي للزوار، ومن المتوقع أن يستمر هذا في عام 2023.

وفي إطار تطوير السياحة يتم بناء مشاريع عملاقة، مثل إنشاء مطار ضخم في الرياض بستة مدارج ليصبح مركزًا عالميًا للخدمات اللوجستية والنقل.

ويتم تحسين عرض المعالم الطبيعية والثقافية للدولة، وواحدة من أبرز المدن التي يتم تطويرها هي العلا، وتحظى باهتمام خاص كمعلم تاريخي ووجهة ثقافية، فهي موطن لمدينة الحجر النبطية، وهي أول موقع تراث عالمي لليونسكو.

بجانب ذلك، فقد أثبت البحر الأحمر أنه مغرٍ لقضاء الإجازات على الشاطئ بينما تستحق الجبال والصحاري في المملكة الاستكشاف.

وتابع التقرير: من المتوقع افتتاح عدد من المشاريع الجديدة في 2023 مثل المرحلة الأولى من وجهة البحر الأحمر العالمية والتي ستستقبل زوارها السياحيين الأوائل مع العديد من المنتجعات الفخمة.

السعودية الوجهة الأسرع نموًا في المنطقة

وأضاف التقرير: جميع المؤشرات متفائلة، فتشير أحدث الأرقام إلى أن السعودية ستكون الوجهة الأسرع نموًا في المنطقة بمعدل نمو 11% سنويًا خلال العقد المقبل.

وتؤكد البيانات الواردة من المجلس العالمي للسياحة WTTC أن مستوى النمو في مجال السياحة يزيد عن ستة أضعاف معدل النمو البالغ 1.8% للاقتصاد الكلي للبلد.

وبحلول عام 2032، ستساهم السياحة بنسبة 17.1% من إجمالي الاقتصاد، ما يعني أن السفر والسياحة سيصبحان قوة دافعة للاقتصاد السعودي بحيث تتجاوز في النهاية الأهداف المحددة لرؤية 2030.

صناعة الضيافة

وقال التقرير: أحد الأوجه التي تساهم في النهوض بالنمو السياحي هي بلا شك صناعة الضيافة التي تغمر السوق بعدد متزايد من الفنادق والمنتجعات والعلامات التجارية الفاخرة مثل Miraval و Raffles Hotels & Resorts و Rosewood و SLS Hotels & Residences وغيرهم.

وتظهر هذه الأسماء وغيرها ثقة المستثمرين في السوق السعودي وما يتضمنه من إمكانات هائلة، ومن اللافت أن هناك الكثير من تلك العلامات سيتم افتتاحها في 2023، ما يعني زيادة في النشاط السياحي.

وتم افتتاح فندق بانيان تري العلا العام الماضي وكذلك Hyatt الذي من المقرر أن يتوسع هذا العام أيضًا مع ماريوت الذي من المتوقع أن يضيف ثلاثة منتجعات فاخرة على البحر الأحمر.

وستفتح سانت ريجيس أول عقار لها في السعودية في عام 2023، كما تخطط EDITION لافتتاح أول فندق لها في السعودية كجزء من مشروع البحر الأحمر الذي يمتد عبر أرخبيل مكون من 90 جزيرة لم يمسها أحد، بالإضافة إلى المواقع الثقافية والجبال وحتى البراكين.

من المتوقع أن يتم افتتاح الدرعية، أكبر مشروع تراثي وثقافي بالعالم هذا العام، وفي الوقت نفسه، يعتبر سيكس فلاجز من أهم المشاريع الجديدة التي ستُفتتح في 2023، وهو يتضمن أكبر مدينة مائية ترفيهية مع أكثر من 28 ألعاب ركوب ممتعة.

نظرة مستقبلية واعدة

واختتم التقرير قائلًا: النظرة المستقبلية للمملكة واعدة للغاية، وما لا يدركه الكثيرون، أنها تمتلك أهم مقوم للنجاح وهم الأشخاص الودودون والمفيدون المستعدون للمساعدة بلا كلل.