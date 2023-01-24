فوز ثمين لـ غزل المحلة ضد الزمالك

انتهت مباراة غزل المحلة ضد الزمالك، مساء اليوم بفوز نادي غزل المحلة بنتيجة هدفين لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

ثنائية لـ غزل المحلة ضد الزمالك

وتسيد غزل المحلة، الشوط الأول حيث قدم أداءً هجوميًا مميزًا نتج عنه الهدف الأول للاعب النيجيري جاببريل أوروك في الدقيقة الرابعة بعد أن سدد الكرة من فوق الحارس محمد عواد حارس نادي الزمالك.

واستمر ضغط نادي غزل المحلة، ليُضيف الهدف الثاني عبر اللاعب أحمد النادري بعد تمريرة متقنة من زميله أحمد الشيخ في الدقيقة العشرين.

وكان الشوط الأول انتهى بتفوق غزل المحلة بنتيجة هدفين دون رد.

هجوم بلا فائدة

وفي الشوط الثاني، ظهر نادي الزمالك بشكل أفضل هجوميًا لينجح الزمالك في الحصول على ركلة جزاء بعد عرقلة اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري، ليستغلها أحمد سيد زيزو محرزًا هدف الزمالك الوحيد في المباراة في الدقيقة الـ61.

وواصل نادي الزمالك إهدار الفرص التهديفية المحققة عبر اللاعب البنيني سامسون والجزيري، ليفوز غزل المحلة بهدفين لهدف ويرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 26 نقطة في المركز الخامس.

وكانت مباراة غزل المحلة ضد الزمالك، أُقيمت في مدينة الغربية المصرية معقل نادي غزل المحلة.

ومن المتوقع إقالة المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا بعد الخسارة الثانية على التوالي في الدوري.