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تشاجر نائبان فور إعلان الفوز

فوضى في مجلس النواب الأمريكي بعد انتخاب كيفن مكارثي

2023-01-07 الساعة 6:52
فوضى في مجلس النواب الأمريكي بعد انتخاب كيفن مكارثي
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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فاز النائب الجمهوري، كيفن مكارثي، أخيرًا، برئاسة مجلس النواب، وذلك بعد 15 اقتراعًا استمر على مدار 4 أيام، ولكن ما أن تم إعلان لحظة الفوز حتى سادت الفوضى.

بدأ مكارثي خطابه قائلًا: كان ذلك سهلًا، أليس كذلك؟ وفي اللحظة التالية، هاجم مايك روجرز ممثل ولاية كارولينا الجنوبية فجأة زميله النائب عن فلوريدا مات جايتز.

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شجار وفوضى

وتشاجر كلا الجمهوريان بسبب رفض جايتز دعم مكارثي خلال التصويت الرابع عشر، وجاء الاشتباك العنيف مع توتر الغضب حول عملية التصويت الضخمة.

وحاول كيفن مكارثي أن يهدأ الأوضاع قليلًا بين النائبين قائلًا: لم يبدأ العمل الصعب بعد.


ثم وجه خطابه للديمقراطيين ولا سيما الزعيم الديمقراطي حكيم جيفريز، الذي كان حزبه موحدًا خلفه طوال السباق على الترشح للرئاسة.

فوضى في مجلس النواب بعد انتخاب كيفن مكارثي (4)

وقال كيفن مكارثي: الزعيم جيفريز ستكون هناك أوقات نتفق فيها، وفي كثير من الأحيان سنختلف، لكن أعدك بأن تكون مناقشاتنا حماسية لكنها لن تكون شخصية أبدًا.

وأضاف: سنقوم بتمرير مشاريع قوانين لإصلاح تحديات الأمة من قوانين الهجرة لسياسات الطاقة الأمريكية الأخيرة، سنتصدى أيضًا لتحديات أمريكا طويلة المدى مثل الديون والحزب الشيوعي الصيني، ويجب على الكونغرس أن يصطف حول هاتين المسألتين.

أطول فترة تصويت

ويُذكر أنه تم تأكيد فوز مكارثي في الاقتراع النهائي في الساعة 12:30 صباح يوم السبت بوقيت أمريكا، في أطول فترة تصويت منذ الحرب الأهلية.

فوضى في مجلس النواب بعد انتخاب كيفن مكارثي

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