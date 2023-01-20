فيصل بن فرحان: السعودية تعمل مع روسيا للحفاظ على سعر النفط

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رأى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أن هناك إمكانية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بالمفاوضات.
وقال الأمير فيصل بن فرحان خلال مقابلة له مع موقع بلومبيرج على هامش مؤتمر دافوس الاقتصادي في سويسرا: إن المملكة تعمل مع روسيا للحفاظ على سعر النفط مستقرًّا نسبيًّا، حسبما ذكرت قناة العربية.
ولفت وزير الخارجية إلى أن الولايات المتحدة هي الشريك الأمني الأكثر نشاطًا في المنطقة، بينما الصين تعتبر شريكًا تجاريًّا مهمًّا أيضًا للمملكة.
من جانب آخر، دعا الأمير فيصل بن فرحان، إلى إقامة دولة فلسطينية، مشيرًا إلى أن الاستقرار في المنطقة سيتحقق من خلال منح الفلسطينيين الأمل.
وأضاف: يجب منح الكرامة للفلسطينيين بمنحهم دولتهم.
كما تطرق الحديث إلى الملف السوري، مضيفًا: يجب العمل لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية.