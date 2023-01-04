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يقودان خط هجوم النصر

فيفا: هل ثنائية رونالدو وأبو بكر الأقوى بالدوري السعودي؟

2023-01-04 الساعة 7:09
فيفا: هل ثنائية رونالدو وأبو بكر الأقوى بالدوري السعودي؟
المواطن - مروة نبيل

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تترقب الجماهير ثنائية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والكاميروني فينسنت أبو بكر مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الفترة المقبلة.

ثنائية رونالدو وأبو بكر

ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لمهارات وأهداف ثنائي العالمي رونالدو وأبو بكر، وعلق قائلًا: “هذا الثنائي سيقود خط هجوم النصر.. هل هو الأقوى في تاريخ الدوري السعودي؟”.

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كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @fifaworldcup_ar

ووقع كريستيانو على عقود مع رئيس النادي مسلي آل معمر في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث سينضم إلى صفوفه حتى عام 2025، فيما يُعد فينسنت أبو بكر من أبرز لاعبي النصر، ونجح في تسجيل 4 أهداف هذا الموسم.

فينسبنت أبو بكر
أبو بكر – المصدر @AlNassrFC

 حفل تقديم كريستيانو

وأقام النصر حفل تقديم رونالدو على ملعب مرسول بارك في الرياض بالأمس، وكانت البداية بحفلة غنائية أحياها الفنان عايض، ثم خرج في مؤتمر صحافي أكد النجم البرتغالي من خلاله سعادته بالتواجد في الدوري السعودي.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

ودخل كريستيانو إلى أرضية ملعب مرسول بارك مرتديًا قميص النصر، وسط تفاعل كبير من الحضور الجماهيري، قبل أن يلتقط الصور التذكارية مع الأطفال واستعرض مهاراته بكرة القدم، ثم حضرت عائلته ورحبت بهم الجماهير.

وجاء تعاقد النصر مع رونالدو في صفقة انتقال حر، بعدما فسخ نادي مانشستر يونايتد تعاقده بالتراضي معه في نوفمبر الماضي، بسبب خلافه مع المسؤولين والجهاز الفني بقيادة إيريك تين هاج، وانتقادهم خلال مقابلته مع الإعلامي بيرس مورجان.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

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