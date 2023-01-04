فيفا: هل ثنائية رونالدو وأبو بكر الأقوى بالدوري السعودي؟

تترقب الجماهير ثنائية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والكاميروني فينسنت أبو بكر مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الفترة المقبلة.

ثنائية رونالدو وأبو بكر

ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لمهارات وأهداف ثنائي العالمي رونالدو وأبو بكر، وعلق قائلًا: “هذا الثنائي سيقود خط هجوم النصر.. هل هو الأقوى في تاريخ الدوري السعودي؟”.

ووقع كريستيانو على عقود مع رئيس النادي مسلي آل معمر في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث سينضم إلى صفوفه حتى عام 2025، فيما يُعد فينسنت أبو بكر من أبرز لاعبي النصر، ونجح في تسجيل 4 أهداف هذا الموسم.

حفل تقديم كريستيانو

وأقام النصر حفل تقديم رونالدو على ملعب مرسول بارك في الرياض بالأمس، وكانت البداية بحفلة غنائية أحياها الفنان عايض، ثم خرج في مؤتمر صحافي أكد النجم البرتغالي من خلاله سعادته بالتواجد في الدوري السعودي.

ودخل كريستيانو إلى أرضية ملعب مرسول بارك مرتديًا قميص النصر، وسط تفاعل كبير من الحضور الجماهيري، قبل أن يلتقط الصور التذكارية مع الأطفال واستعرض مهاراته بكرة القدم، ثم حضرت عائلته ورحبت بهم الجماهير.

وجاء تعاقد النصر مع رونالدو في صفقة انتقال حر، بعدما فسخ نادي مانشستر يونايتد تعاقده بالتراضي معه في نوفمبر الماضي، بسبب خلافه مع المسؤولين والجهاز الفني بقيادة إيريك تين هاج، وانتقادهم خلال مقابلته مع الإعلامي بيرس مورجان.