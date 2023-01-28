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بقالب فني يوثق المحطات التاريخية للأجيال

فيلم الفصل 295 يوثق أحداث 2022 في المملكة

2023-01-28 الساعة 8:05
فيلم الفصل 295 يوثق أحداث 2022 في المملكة
المواطن - فريق التحرير

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يطلق مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، الفيلم الوثائقي “الفصل 295″، الذي يلخص أبرز أحداث عام 2022 التي مرت على المملكة، في جوانب مختلفة في قالب فني يوثق المحطات التاريخية المهمة للأجيال.

مبادرة كنوز السعودية

ويبرز الفيلم الذي يأتي ضمن أعمال مبادرة “كنوز السعودية”، إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية، أهم ملامح التطورات المتسارعة التي تعيشها المملكة، حيث يتم عرضه في عدد من القنوات التلفزيونية ابتداءً من اليوم.

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ويوثق الفيلم من خلال التصوير الإبداعي، المراحل الزمنية والأحداث المكانية، بلغة حية وأعمال واقعية، تستهدف تعزيز قيم الفخر والانتماء للوطن، وما يشهده من تطورات في شتى المجالات؛ الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

استضافة وزراء

وقال المدير التنفيذي لمبادرة كنوز عبدالله الأحمري إن النسخة الأولى من فيلم “الفصل 295” تستضيف عددًا من الوزراء والمسؤولين، وهم: وزير الحج والعمرة، ونائب وزير الرياضة، والأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز، والرئيس التنفيذي لمشروع مدينة نيوم، ونخبة من الأسماء الاجتماعية، والاقتصادية، والقانونية، والمهتمة بالشأن الإعلامي.

كما يقدم الفيلم أغنية خاصة لحنها الفنان خالد الخالد، وكتب كلماتها الشاعر سلطان السبهان، وتتحدث عن المنجزات التي حققتها رؤية المملكة 2030، والنهضة التي تشهدها في مختلف المجالات.

يذكر أن عام 2022 يعدّ العام الذي بلغ فيه عمر المملكة 295 عامًا منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود، وهو سبب اختيار هذا الرقم عنوانًا للفيلم، الذي يستعرض معلومات وتفاصيل، يُروى بعضها لأول مرة.

ويمكن مشاهدة الفيلم في عرضه الأول عند الساعة 7 مساء اليوم، وعبر منصات التواصل الحكومي.

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