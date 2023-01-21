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بعد رحيله عن النصر

فينسنت أبو بكر ينضم لبشكتاش

2023-01-21 الساعة 3:49
فينسنت أبو بكر ينضم لبشكتاش
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي بشكتاش التركي، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، لتدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي الحالي.

فينسنت أبو بكر ينضم لبشكتاش

ونشر حساب بشكتاش الرسمي على موقع “تويتر”، مقطع فيديو يضم أبرز لقطات وأهداف فينسنت أبو بكر، معلنًا التعاقد معه، وقال: “تتغير السنوات، وتتغير الطرق ويتغير الزي الرسمي، ولكن الحب لا يتغير.. مرحبًا بك في بيتك”.

فينسنت أبو بكر مع بشكتاش
أبو بكر – المصدر camfoot

وكان نادي النصر قد أعلن عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، عن رحيل مهاجمه فينسنت أبو بكر، ووجه إليه الشكر على الفترة التي قضاها في صفوفه، متمنيًا له التوفيق في خطوته القادمة.

وانضم أبو بكر صاحب الـ31 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في يونيو عام 2021، بعقد لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع بشكتاش التركي.

فينسنت أبو بكر
النصر يودع أبو بكر – المصدر @AlNassrFC

فترة ثالثة مع الفريق

وتُعد هذه التجربة الثالثة للمهاجم الكاميروني مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بشكتاش، وكانت الفترة الأولى في موسم 2016/ 2017، والولاية الثانية في موسم 2020/ 2021، وتوج خلالها بثنائية الدوري والكأس.

فينسنت أبو بكر
أبو بكر – المصدر fifa

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