أعلن نادي بشكتاش التركي، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، لتدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي الحالي.

فينسنت أبو بكر ينضم لبشكتاش

ونشر حساب بشكتاش الرسمي على موقع “تويتر”، مقطع فيديو يضم أبرز لقطات وأهداف فينسنت أبو بكر، معلنًا التعاقد معه، وقال: “تتغير السنوات، وتتغير الطرق ويتغير الزي الرسمي، ولكن الحب لا يتغير.. مرحبًا بك في بيتك”.

وكان نادي النصر قد أعلن عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، عن رحيل مهاجمه فينسنت أبو بكر، ووجه إليه الشكر على الفترة التي قضاها في صفوفه، متمنيًا له التوفيق في خطوته القادمة.

وانضم أبو بكر صاحب الـ31 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في يونيو عام 2021، بعقد لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع بشكتاش التركي.

فترة ثالثة مع الفريق

وتُعد هذه التجربة الثالثة للمهاجم الكاميروني مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بشكتاش، وكانت الفترة الأولى في موسم 2016/ 2017، والولاية الثانية في موسم 2020/ 2021، وتوج خلالها بثنائية الدوري والكأس.