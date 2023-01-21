فينسنت أبو بكر ينضم لبشكتاش

جامعة أم القرى تعلن عن وظائف شاغرة النصر في ورطة قبل مواجهة الاتفاق مدني بيشة يخرج مواطنًا سقط في بئر الشؤون الإسلامية تُتيح التسجيل في وظائف الأئمة والمؤذنين صحة الرياض: 5 نصائح للوقاية من النزلات المعوية حكام مباراة الوحدة ضد الطائي مباراتان غدًا في ختام الجولة الـ14 بدوري روشن الإطاحة بـ 12 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف تجمع حائل الصحي يعلن عن وظائف شاغرة تشكيل مباراة الأهلي والزمالك المتوقع
أعلن نادي بشكتاش التركي، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، لتدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي الحالي.
Yıllar değişir, yollar değişir, formalar değişir ama SEVDA değişmez!قد يهمّك أيضاً
KARA SEVDA. 🖤
Evine hoş geldin Vincent Aboubakar. 🤙🏿 pic.twitter.com/yRzNbQ3cox
— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 21, 2023
ونشر حساب بشكتاش الرسمي على موقع “تويتر”، مقطع فيديو يضم أبرز لقطات وأهداف فينسنت أبو بكر، معلنًا التعاقد معه، وقال: “تتغير السنوات، وتتغير الطرق ويتغير الزي الرسمي، ولكن الحب لا يتغير.. مرحبًا بك في بيتك”.
وكان نادي النصر قد أعلن عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، عن رحيل مهاجمه فينسنت أبو بكر، ووجه إليه الشكر على الفترة التي قضاها في صفوفه، متمنيًا له التوفيق في خطوته القادمة.
وانضم أبو بكر صاحب الـ31 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في يونيو عام 2021، بعقد لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع بشكتاش التركي.
وتُعد هذه التجربة الثالثة للمهاجم الكاميروني مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بشكتاش، وكانت الفترة الأولى في موسم 2016/ 2017، والولاية الثانية في موسم 2020/ 2021، وتوج خلالها بثنائية الدوري والكأس.