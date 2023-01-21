فينسنت أبو بكر يُغادر النصر ويحدد وجهته الجديدة

رحل المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر رسميًا عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

رحيل فينسنت أبو بكر

وأعلن نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن رحيل مهاجمه الكاميروني، وقال: “فينسنت أبو بكر.. شكرًا لك، أمنياتنا لك بالتوفيق”.

وكان أبو بكر صاحب الـ31 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في يونيو عام 2021، بعقد لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع بشكتاش التركي.

الانضمام لنادي بشكتاش

وفور الإعلان عن رحيل أبو بكر من النصر، نشر الصحافي غوكمن أوزكان عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للمهاجم الكاميروني، يقول فيه: “أنا قادم إلى بشكتاش”.

وأكد غوكمن أوزكان، أن فينسنت أبو بكر اتجه إلى تركيا، تمهيدًا للانتهاء من صفقة انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بشكتاش، وسط تفاعل كبير من الجماهير التي أشادت بالصفقة وتوقعت تألقه.

كما تداول رواد “تويتر”، مقطع فيديو للتفاعل الجماهيري الكبير مع فينسنت أبو بكر فور خروجه من المطار في تركيا، وبدت عليه علامات السعادة.

وسبق أن لعب أبو بكر في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بشكتاش مرتين الأولى في موسم 2016/ 2017، وكانت الولاية الثانية في موسم 2020/ 2021، وتوج خلالها بثنائية الدوري والكأس.