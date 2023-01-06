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لمتابعة سير العمل وتنفيذ المهام

قائد القوات الخاصة للأمن البيئي يتفقَّد المراكز الميدانية في محمية شرعان

2023-01-06 الساعة 5:11
قائد القوات الخاصة للأمن البيئي يتفقَّد المراكز الميدانية في محمية شرعان
المواطن - واس

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تفقد قائد القوات الخاصة للأمن البيئي اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي، اليوم الجمعة، المراكز الميدانية للقوة الخاصة للأمن البيئي في محمية شرعان بمحافظة العلا بمنطقة المدينة المنورة، لمتابعة سير العمل ميدانيًا وتنفيذ القوات مهامها في مناطق مسؤولياتها للمحافظة على البيئة.

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جهود حماية البيئة

ونقل قائد القوات الخاصة للأمن البيئي لضباط وأفراد المراكز الميدانية في المحمية تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على ما يبذلونه من جهود في تنفيذ مهام القوات في حماية ومراقبة البيئة وتحقيق الالتزام البيئي.

 

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