قائد القوات الخاصة للأمن البيئي يتفقَّد المراكز الميدانية في محمية شرعان

تحذير.. الكتمان يؤدي إلى اضطرابات نفسية ويسبب الاكتئاب قائد القوات الخاصة للأمن البيئي يتفقَّد المراكز الميدانية في محمية شرعان اختتام التمرين البحري المشترك تصدي 5 الغذاء والدواء: 5 أخطاء شائعة تُعرِّض منتجات التجميل للبكتيريا توقعات بأمطار غزيرة على الرياض والشرقية ورفع التنبيه إلى تحذير الذكاء الاصطناعي يكشف في 10 ثوانٍ سبب بكاء الرضع النصر يسعى لتعزيز صدارته مقتل صديق بوتين أثناء عبوره الشارع توقعات باستمرار الأمطار على 3 مناطق حتى المساء ضبط مواطن بحوزته 59 كجم من القات في جازان
تفقد قائد القوات الخاصة للأمن البيئي اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي، اليوم الجمعة، المراكز الميدانية للقوة الخاصة للأمن البيئي في محمية شرعان بمحافظة العلا بمنطقة المدينة المنورة، لمتابعة سير العمل ميدانيًا وتنفيذ القوات مهامها في مناطق مسؤولياتها للمحافظة على البيئة.
ونقل قائد القوات الخاصة للأمن البيئي لضباط وأفراد المراكز الميدانية في المحمية تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على ما يبذلونه من جهود في تنفيذ مهام القوات في حماية ومراقبة البيئة وتحقيق الالتزام البيئي.