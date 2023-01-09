Icon

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة ومدارس حفر الباطن Icon اعرف قيمة حساب المواطن قبل إيداع الدفعة 62 Icon وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال Icon للمرة الثانية خلال يوم واحد الصين تجري مناورات حول تايوان Icon باريس سان جيرمان يكشف برنامجه لودية نجوم النصر والهلال Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة الفنار Icon ماريغا يغيب عن مواجهة الهلال ضد الرائد Icon وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر Icon برعاية ولي العهد.. الرياض تستضيف القمة العالمية للتقنية الحيوية Icon سلطات البرازيل تصف المحتجين بالإرهابيين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بمشاركة 8 منتخبات

قائمة أخضر اليد في كأس العالم 2023

2023-01-09 الساعة 8:54
قائمة أخضر اليد في كأس العالم 2023
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن المدير الفني لمنتخب السعودية، الدنماركي يان بيتليك، عن قائمة أخضر اليد في بطولة كأس العالم بنسختها الـ28 “بولندا والسويد 2023”.

قائمة أخضر اليد

ومن المقرر أن تُقام منافسات النسخة الـ28 من بطولة كأس العالم “بولندا والسويد 2023″، يوم 11 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبًا، تم توزيعهم على 8 مجموعات.

قد يهمّك أيضاً
Img

موجز “المواطن” لـ يوم الاثنين 2 يناير

Img

حقيقة بيع حديقة الحيوان المصرية

المنتخب السعودي لكرة اليد 1
لاعبو المنتخب – المصدر @sahfksa

وضمت قائمة منتخب السعودية لكرة اليد النهائية، 20 لاعبًا، وهم؛ حسن الجنبي، محمد آل سالم، مهدي آل سالم، أحمد العلي، علي الصفار، حسين التاروتي، يوسف الطويل، عمرو عبد السلام وحسن التريكي.

كما يتواجد في قائمة أخضر اليد كل من؛ حيدر الحسن، عبدالرحمن المولد، محمد آل عباس، مجتبى آل سالم، صادق المحسن، هادي قريش، مرهون الماء، حسين فريج، عبدالله آل حماد، عبدالله آل عباس وعبدالله الحليلي.

وقرر يان بيتليك استبعاد اللاعب عباس الصفار من قائمة أخضر اليد النهائية، بسبب إصابته بشرخ في أضلاع الصدر على مستوى القفص الصدري.

أخضر اليد
قائمة المنتخب – المصدر @sahfksa

المنتخب في كأس العالم 2023

وتغادر بعثة أخضر اليد يوم غد الثلاثاء، إلى بولندا، وذلك بعد اختتام المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي مساء اليوم الاثنين، والتي أقيمت على مدار 16 يوماً في السويد، وتخللها مواجهتان وديتان أمام المنتخب الدنماركي.

ويلعب منتخب السعودية ضمن المجموعة B، وسيبدأ مشواره يوم 12 يناير، بمواجهة سلوفينيا، وسيلعب مع فرنسا يوم 14، وسيختتم مرحلة المجموعات بملاقاة بولندا يوم 16 من الشهر ذاته.

منتخب السعودية لكرة اليد
لاعبو المنتخب – المصدر @sahfksa

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يتألق بأرقام مميزة هذا الموسم
آخر الاخبار

الشباب يتألق بأرقام مميزة هذا الموسم

آخر الاخبار
الإماراتي ملهم الراشدي يحصد المركز الأول في...
السعودية اليوم

الإماراتي ملهم الراشدي يحصد المركز الأول في...

السعودية اليوم
بشرى سارة لمحبي هواتف سامسونج
حصاد اليوم

بشرى سارة لمحبي هواتف سامسونج

حصاد اليوم
وزير الإسكان: ندرس نزع ملكية المساكن الموجودة...
السعودية اليوم

وزير الإسكان: ندرس نزع ملكية المساكن الموجودة...

السعودية اليوم
تناقص الحشرات على لوحات السيارات يثير القلق
غرائب

تناقص الحشرات على لوحات السيارات يثير القلق

غرائب
الإطاحة بمقيم بحوزته 5.5 كجم ميثامفيتامين مخدر
أخبار أمنية

الإطاحة بمقيم بحوزته 5.5 كجم ميثامفيتامين مخدر

أخبار أمنية
الأمن العام: إحضار المستندات المطلوبة عند السفر...
السعودية اليوم

الأمن العام: إحضار المستندات المطلوبة عند السفر...

السعودية اليوم
أنمار الحائلي يُعلن عن مفاجأة سارة لجماهير...
الرياضة

أنمار الحائلي يُعلن عن مفاجأة سارة لجماهير...

الرياضة