قائمة أخضر اليد في كأس العالم 2023

أعلن المدير الفني لمنتخب السعودية، الدنماركي يان بيتليك، عن قائمة أخضر اليد في بطولة كأس العالم بنسختها الـ28 “بولندا والسويد 2023”.

قائمة أخضر اليد

ومن المقرر أن تُقام منافسات النسخة الـ28 من بطولة كأس العالم “بولندا والسويد 2023″، يوم 11 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبًا، تم توزيعهم على 8 مجموعات.

وضمت قائمة منتخب السعودية لكرة اليد النهائية، 20 لاعبًا، وهم؛ حسن الجنبي، محمد آل سالم، مهدي آل سالم، أحمد العلي، علي الصفار، حسين التاروتي، يوسف الطويل، عمرو عبد السلام وحسن التريكي.

كما يتواجد في قائمة أخضر اليد كل من؛ حيدر الحسن، عبدالرحمن المولد، محمد آل عباس، مجتبى آل سالم، صادق المحسن، هادي قريش، مرهون الماء، حسين فريج، عبدالله آل حماد، عبدالله آل عباس وعبدالله الحليلي.

وقرر يان بيتليك استبعاد اللاعب عباس الصفار من قائمة أخضر اليد النهائية، بسبب إصابته بشرخ في أضلاع الصدر على مستوى القفص الصدري.

المنتخب في كأس العالم 2023

وتغادر بعثة أخضر اليد يوم غد الثلاثاء، إلى بولندا، وذلك بعد اختتام المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي مساء اليوم الاثنين، والتي أقيمت على مدار 16 يوماً في السويد، وتخللها مواجهتان وديتان أمام المنتخب الدنماركي.

ويلعب منتخب السعودية ضمن المجموعة B، وسيبدأ مشواره يوم 12 يناير، بمواجهة سلوفينيا، وسيلعب مع فرنسا يوم 14، وسيختتم مرحلة المجموعات بملاقاة بولندا يوم 16 من الشهر ذاته.