قرصنة معلومات 200 مليون مستخدم على تويتر حالة الطقس اليوم.. أمطار مصحوبة بزخات البرد وجريان السيول إتاحة سداد رسوم الحج على دفعات متباعدة لأول مرة 135 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ذا هيل: يجب التخلص من الغطرسة الأمريكية وطلب المساعدة السعودية الدفاع المدني يعلن فتح باب القبول للنساء على رتبة جندي 4 أيام تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن للدفعة 62 أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم وظائف بمجلس الضمان الصحي في عدة تخصصات في استطلاع للنخبة شارك فيه مسؤولون أمريكيون.. محمد بن سلمان شخصية العام عربيًّا
يبدو أن الأزمات التي تلاحق موقع تويتر منذ انتقال المنصة إلى إيلون ماسك لا تزال تتلاحق، وبالرغم من تأكيدات الشركة المتكررة على أمن المعلومات وحماية خصوصية المستخدمين فقد صرح باحث في أمن الإنترنت بأن متسللين سرقوا عناوين البريد الإلكتروني لأكثر من 200 مليون مستخدم على موقع Twitter.
ووفقًا لـ ألون جال الشريك المؤسس لشركة مراقبة الأمن الإلكتروني هدسون روك، فإن البيانات تم نشرها على منتدى للقرصنة عبر الإنترنت، وأن الاختراق سيؤدي إلى المزيد من عمليات القرصنة والتصيد بحسب CNBC عربية.
ووفقًا لرويترز، فإنه لا توجد أدلة على هوية أو موقع المتسللين وراء الاختراق، وأنه ربما يكون قد حدث ذلك في وقت مبكر من 2021 أي قبل استحواذ إيلون ماسك على الشركة.
وفي أكتوبر تشرين الأول، استحوذ ماسك على Twitter مقابل 44 مليار دولار لتبدأ عمليات إقالة واسعة في الشركة بهدف خفض التكاليف وتطوير محتوى المنصة.