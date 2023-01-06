قرصنة معلومات 200 مليون مستخدم على تويتر

يبدو أن الأزمات التي تلاحق موقع تويتر منذ انتقال المنصة إلى إيلون ماسك لا تزال تتلاحق، وبالرغم من تأكيدات الشركة المتكررة على أمن المعلومات وحماية خصوصية المستخدمين فقد صرح باحث في أمن الإنترنت بأن متسللين سرقوا عناوين البريد الإلكتروني لأكثر من 200 مليون مستخدم على موقع Twitter.

قرصنة تويتر

ووفقًا لـ ألون جال الشريك المؤسس لشركة مراقبة الأمن الإلكتروني هدسون روك، فإن البيانات تم نشرها على منتدى للقرصنة عبر الإنترنت، وأن الاختراق سيؤدي إلى المزيد من عمليات القرصنة والتصيد بحسب CNBC عربية.

هوية المتسللين

ووفقًا لرويترز، فإنه لا توجد أدلة على هوية أو موقع المتسللين وراء الاختراق، وأنه ربما يكون قد حدث ذلك في وقت مبكر من 2021 أي قبل استحواذ إيلون ماسك على الشركة.

وفي أكتوبر تشرين الأول، استحوذ ماسك على Twitter مقابل 44 مليار دولار لتبدأ عمليات إقالة واسعة في الشركة بهدف خفض التكاليف وتطوير محتوى المنصة.