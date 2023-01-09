قريباً.. ميزة زيادة أحرف التغريد تصل تويتر

أعلنت شركة تويتر أنها تخطط لزيادة أعداد أحرف التغريدة لـ 4 آلاف حرف، على أن يتم تطبيق هذه الميزة تجريبياً خلال الشهر المقبل.

زيادة أحرف التغريد

ومن المتوقع أن تضاف الميزة الجديدة لتطبق تويتر خلال شهر فبراير المقبل، ويتم خلالها إضافة أحرف التغريد لـ 4 آلاف حرف.

ميزة جديدة

وعلق عبدالله السبيعي على الجديدة بقوله في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “بدايةً من الشهر القادم ستتوفر ميزة إمكانية كتابة مواضيع طويلة في Twitter تصل لـ 4000 حرف”.

وأضاف عبدالله السبيعي: “من المقرر أن يظهر منها 280 حرفاً وعند الضغط عليها تظهر كاملة”.