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435 فائزاً تقاسموا 3.7 ملايين جنيه إسترليني

قرية بريطانية تسجل أعلى نسبة فوز باليانصيب

2023-01-23 الساعة 9:13
قرية بريطانية تسجل أعلى نسبة فوز باليانصيب
المواطن - فريق التحرير

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في أعلى نسبة فوز باليانصيب، سجلت قرية ريميني البريطانية الصغيرة في مقاطعة كيرفيلي، جنوب ويلز التي تضم 3 متاجر و8000 ساكن، 435 فائزاً باليانصيب وتقاسموا 3.7 ملايين جنيه إسترليني.

التفاصيل

وفاز الأشخاص بجائزة يانصيب eople Postcode Lottery، حيث حصل 9 أشخاص على 185 ألف جنيه إسترليني لكل منهم.

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وباتت المدينة الصناعية الصغيرة متميزة بهذا العدد من الرابحين، وهي تلقب بالقرية الباسمة، حيث الناس يتجولون بابتسامات على وجوههم.

عامل صلب متقاعد

ومن ضمن الرابحين عامل الصلب المتقاعد إدوارد تيد، حيث اشترى تذكرتين وحصل على 370 ألف دولار، ووضع خططاً لشراء سيارة جاكوار والذهاب في رحلة بحرية مع زوجته، ولكن الفوز كان حلواً ومرّاً لتيد بعد وفاة زوجته بالسرطان ما حرمه من فرصة التمتع بالثروة وفقاً له.

وكان تاجر الفحم السابق ديفيد برايس، أحد الفائزين بجائزة 185 ألف دولار، وتوفي بعد 3 أشهر من الفوز بقصور في القلب بسن 65.

وفازت بيتي، 90 عاماً، بـ 3894 دولاراً، وقالت: سعيدة جداً لا سيما مع ارتفاع تكلفة التدفئة.

 

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