Icon

الإطاحة بعدد من الجناة تورطوا بعمليات سرقة ونقل مخالفين Icon الحج: شرطان للصلاة وأداء العمرة في الحرمين لغير المحصنين Icon البنك السعودي البريطاني ساب يعلن بدء التسجيل في برنامج تمهير Icon الإسكان قضية استراتيجية وتعزيز الرقابة على السوق العقاري مطلب Icon قصة واقعية لتأثير القلق الشديد على توهم الأصحاء بالمرض Icon 113 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال نوفمبر 2022 Icon مشاهد لجريان وتدفق السيول شرق تمير Icon جازان الأعلى حرارة وطريف والقريات الأدنى بـ 5 مئوية Icon التأمينات: 6 حالات لصرف معاش ساند للمستبعدين من العمل Icon توقعات بحالة مطرية غزيرة وبرد وسيول على 7 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم
زار عيادات القلب 23 مرة وأكد الأطباء أنه لا يعاني من شيء

قصة واقعية لتأثير القلق الشديد على توهم الأصحاء بالمرض

2023-01-25 الساعة 10:48
قصة واقعية لتأثير القلق الشديد على توهم الأصحاء بالمرض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة القلق الشديد في إيهام بعض الأصحاء بالمرض بلا داعٍ.

القلق الشديد

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “القلق الشديد يجعل بعض المرضى يتوهم أن لديه مشكلة في القلب ويُصِرّ على ذلك رغم تأكيد الأطباء على سلامة قلبه”.

قد يهمّك أيضاً
Img

خطيب المسجد النبوي: استشعروا الأمانة في وظائفكم ولا تغركم المناصب

Img

لقطات لرجل عنكبوت يزحف فوق الركاب لقطع التذاكر

قصة واقعية

وروى الدكتور خالد النمر، قصة واقعية للتأثير السلبي للقلق على بعض الأشخاص حيث قال “رأيتُ مصاباً بالقلق الشديد زار عيادات القلب أكثر من ٢٣ مرة في مستشفيات مختلفة”.

وأضاف خالد النمر، أن كل الأطباء الذين زارهم يؤكدون سلامة قلبه ولكنه غير مقتنع!.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كريستيانو رونالدو يُسهل استراتيجية النصر
الرياضة

كريستيانو رونالدو يُسهل استراتيجية النصر

الرياضة
الهلال يفقد محمد البريك 6 أسابيع
الرياضة

الهلال يفقد محمد البريك 6 أسابيع

الرياضة
توطين 70% من أنشطة إصلاح وصيانة الحواسيب...
السعودية اليوم

توطين 70% من أنشطة إصلاح وصيانة الحواسيب...

السعودية اليوم
العدالة يُحقق فوزًا ثمينًا على حساب الفتح...
الرياضة

العدالة يُحقق فوزًا ثمينًا على حساب الفتح...

الرياضة
تركي آل الشيخ يستقبل ميسي قبل كأس...
آخر الاخبار

تركي آل الشيخ يستقبل ميسي قبل كأس...

آخر الاخبار
الفرق بين حذاء المشي وحذاء الجري
حصاد اليوم

الفرق بين حذاء المشي وحذاء الجري

حصاد اليوم
الهلال عينه على الصدارة
آخر الاخبار

الهلال عينه على الصدارة

آخر الاخبار
ترتيب دوري روشن بعد ختام منافسات الجولة...
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد ختام منافسات الجولة...

الرياضة