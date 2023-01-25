قصة واقعية لتأثير القلق الشديد على توهم الأصحاء بالمرض

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حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة القلق الشديد في إيهام بعض الأصحاء بالمرض بلا داعٍ.
وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “القلق الشديد يجعل بعض المرضى يتوهم أن لديه مشكلة في القلب ويُصِرّ على ذلك رغم تأكيد الأطباء على سلامة قلبه”.
وروى الدكتور خالد النمر، قصة واقعية للتأثير السلبي للقلق على بعض الأشخاص حيث قال “رأيتُ مصاباً بالقلق الشديد زار عيادات القلب أكثر من ٢٣ مرة في مستشفيات مختلفة”.
وأضاف خالد النمر، أن كل الأطباء الذين زارهم يؤكدون سلامة قلبه ولكنه غير مقتنع!.