قصص لمشاكل تأجير السيارات في المطارات يرويها مواطنون

سرد مواطنون العديد من القصص والمواقف التي حدثت معهم أثناء تأجير مركبات في المطارات السعودية، ولعل أبرزها يتعلق بمستوى النظافة والأسعار الباهظة.

ورصدت “المواطن” العديد من تلك المواقف على موقع تويتر، والتي بينت أن هناك مشكلة تخص قطاع تأجير السيارات، حيث قال فهد البقمي –أكاديمي ومهتم بالتقنية والتجارة الإلكترونية-: إن بعض مكاتب تأجير السيارات المتواجدة في المطارات تحتاج لـ (نفضة) من أجل مواكبة التوجه السياحي، مضيفًا: سيارات غير نظيفة، مكدودة، بنزين فاضي، تطلب تأمين شامل ويعطونك تأمين بنسبة تحمل دون إبلاغك وغيرها من المشاكل.

وروى البقمي إحدى المشكلات التي واجهته في مطار الدمام بسبب عدم نظافتها، قائلًا: قبل شوي في مطار الدمام رفضت استلام سيارة؛ الشركة مستخسرة تغسلها للعميل.

من جهته، قال عبدالله: استلمت سيارة فيها التانك نص وقال عادي رجعها زي ما هي ولما رجعتها طلبوا الغرامة على أنهم أخذوها من الي سلمها الي قبلي ورفعت شكوى بدون أي فايدة، بينما نصحه أحد المواطنين بتجربة إحدى شركات الاستئجار الجيدة بعد تجربته معها.

أسعار باهظة

في سياق متصل، أشار عبدالعزيز الغدير إلى أسعار تأجير السيارات الباهظة، مضيفًا: عذرهم القبيح يتكرر وهو أنه دفع إيجار فلكي عبر المزايدات الحكومية، بينما لفت ياسر إلى مشكلة أخرى خاصة بعدد الكيلومترات، قائلًا: موضوع الإيجار هل هو محدد باليوم أو بعدد الكيلومترات، المفترض إذا استأجرت سيارة باليوم يكون عدد الكيلومترات غير محدود.

من جانب آخر، روى أحد المواطنين المشكلة التي واجهته مع تأجير السيارات في مطار جدة، حيث قال: أنا اللي حصل معي أخذت سيارة من مطار جدة شيّكت عليها ممتازة، لكن بعدما سافرت عليها في الليل اكتشفت النور ضعيف جدًّا صرت أمشي مع السيارات الثانية من قوة الظلام لكن ربك ستر الحمد لله.

من جانبه، قال ضاوي البقمي: من فترة أخذت سيارة من مطار الطائف موديل السنة وكنت أعتقد وكالة بتكون لكن الواقع سيئة لأبعد درجة، مراتب محرقة ومتسخة وتحذف يمين ويسار طبعًا مضطر أخذها لأن حسب كلام الموظفين ما فيه سيارات وشبك المطار فل.

البنزين والنظافة

كما أشار أحد المواطنين إلى مشكلة البنزين في السيارات المستأجرة من المطارات، قائلًا: البنزين على العميل، أخذت سيارة من محطة القطار في القصيم. وبعد 4 أيام سلمتها. قالوا 100 ريال بنزين اللي يعبي العميل واللي يدفع العميل الثاني، ورد عليه عبدالرحمن الحريري، قائلًا: من ناحية البنزين المفروض تستلم السيارة بنزين فل وتسلمها فل، بعضهم يسلمك السيارة ولمبة البنزين شغالة، تسوق وأنت على أعصابك حتى توصل أقرب محطة.

في غضون ذلك، استطرد سعد الفندي، بالفعل أخوي فهد أنا صار معي موقف سلبي في مطار الرياض قبل فترة من إحدى الشركات، وخاصة أن المملكة حاليًّا هي الوجهة السياحية الأولى عربيًّا وإقليميًّا، ليرد عليه آخر مستشهدًا بإحدى الشركات التي جرب استئجار سيارة منهم اليوم وبها الكثير من المشاكل أبرزها عدم النظافة.