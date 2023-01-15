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سعر البيتكوين فوق مستوى 20000 دولار

قيمة العملات المشفرة تقترب من تريليون دولار

2023-01-15 الساعة 11:02
قيمة العملات المشفرة تقترب من تريليون دولار
المواطن - فريق التحرير

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استقر سعر بيتكوين، اليوم الأحد، فوق مستوى 20000 دولار، بعد تجاوزه لأول مرة منذ أكثر من شهرين في تعاملات السبت.

الحصة السوقية

وارتفعت الحصة السوقية لأكبر عملة مشفرة، إلى 40.98%، من سوق العملات المشفرة الإجمالي، بعدما حققت مكاسب بنسبة 7.8%، إلى 20853 دولاراً.

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وأضافت بيتكوين مكاسب بنسبة 26.4% عن أدنى مستوى لها في العام عند 16496 دولاراً في 1 يناير.

ارتفاع العملة

وارتفعت عملة إيثر، العملة المرتبطة بشبكة بلوكتشين الإيثيريوم، بنسبة 5.91% إلى 1536.9 دولاراً أمس السبت، مضيفةً 85.90 دولار إلى الإغلاق السابق.

وبلغت القيمة السوقية للعملات المشفرة بشكل إجمالي 975.66 مليار دولار، مقتربة من اختراق حاجز التريليون دولار مجدداً.

نشاط التداولات

على الجانب الآخر، شهدت قيمة التداولات على العملات المشفرة نشاطاً كبيراً، إذ ارتفعت بنسبة 80.2% خلال الـ 24 ساعة الأخيرة مسجلة تداولات بقيمة 89 مليار دولار.

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