قيمة العملات المشفرة تقترب من تريليون دولار

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استقر سعر بيتكوين، اليوم الأحد، فوق مستوى 20000 دولار، بعد تجاوزه لأول مرة منذ أكثر من شهرين في تعاملات السبت.
وارتفعت الحصة السوقية لأكبر عملة مشفرة، إلى 40.98%، من سوق العملات المشفرة الإجمالي، بعدما حققت مكاسب بنسبة 7.8%، إلى 20853 دولاراً.
وأضافت بيتكوين مكاسب بنسبة 26.4% عن أدنى مستوى لها في العام عند 16496 دولاراً في 1 يناير.
وارتفعت عملة إيثر، العملة المرتبطة بشبكة بلوكتشين الإيثيريوم، بنسبة 5.91% إلى 1536.9 دولاراً أمس السبت، مضيفةً 85.90 دولار إلى الإغلاق السابق.
وبلغت القيمة السوقية للعملات المشفرة بشكل إجمالي 975.66 مليار دولار، مقتربة من اختراق حاجز التريليون دولار مجدداً.
على الجانب الآخر، شهدت قيمة التداولات على العملات المشفرة نشاطاً كبيراً، إذ ارتفعت بنسبة 80.2% خلال الـ 24 ساعة الأخيرة مسجلة تداولات بقيمة 89 مليار دولار.