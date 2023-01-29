كاسيميرو يقود مانشستر يونايتد لثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

نجح فريق مانشستر يونايتد في الصعود إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد الفوز على فريق ريدينج بثلاثية مقابل هدف.

مانشستر يونايتد يضرب بثلاثية

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، سجل البرازيلي كاسيميرو هدفين لـ مان يونايتد في الدقيقتين الـ55 والـ58، ثم عزز مواطنه فريد بالهدف الثالث بكعب القدم في الدقيقة الـ68.

وقلص اللاعب أمادو ساليف الفارق لـ ريدينج بإحرازه الهدف الوحيد في الدقيقة الـ72 من ضربة رأسية.

وانتهت المباراة بفوز مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1 وصعوده إلى دور الـ16 في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

نتائج مباريات الجمعة والسبت بـ كأس إنجلترا

وكانت مباريات دور الـ32 في المسابقة بدأت من أول أمس الجمعة، بمواجهة بين آرسنال ومانشستر سيتي، حيث فاز مانشستر سيتي بهدف دون رد.

وفي مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي أمس السبت، فاز ليستر سيتي على وال سال بهدف دون رد، بينما فاز ليدز يونايتد على أكرينجتون ستانلي بثلاثية لهدف، تعادل بلاكبيرن روفرز مع برمنجهام سيتي بنتيجة هدفين لكل فريق، أما فولهام فتعادل مع سندرلاند بهدف لكل فريق.

أما فريق ساوثهامبتون ففاز على نادي بلاكبول بثنائية مقابل هدف، بينما تعادل بيرنلي مع إيبسويتش تاون بدون أهداف، وفاز بريستول سيتي على ويست بروميتش آلبيون بثلاثية دون رد.

بينما تعادل جريمسبي تاون مع نادي لوتن تاون بهدفين لكل فريق، وتعادل شيفيلد وينزداي مع نادي فليتوود بهدف لكل فريق.

وفاز توتنهام هوتسبير على فريق بريستون نورث إيند بثلاثية دون رد.

مباريات اليوم

وتنطلق اليوم الأحد، 3 مباريات في دور الـ32 في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موسم 2022/2023.

المباراة الأولى، ستكون بين فريقي برايتون وليفربول في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة.

المباراة الثانية بين فريقي ستوك سيتي وستيفيناج وتبدأ في تمام الخامسة مساءً بتوقيت المملكة، المباراة الثالثة بين فريقي شيفيلد يونايتد وريكسهام حيث تبدأ في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.