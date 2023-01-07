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بسبب بعض المشكلات الخاصة بالثقة

كايلي جينر وترافيس سكوت يعلنان انفصالهما

2023-01-07 الساعة 11:04
كايلي جينر وترافيس سكوت يعلنان انفصالهما
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قررت كايلي جينر وترافيس سكوت الانفصال للمرة الثانية بعد عودتهما معًا في عام 2020، لكنهما اتفقا على أن يكونا صديقين جيدين من أجل الأطفال، بحسب مجلة Us Weekly.

وقال مصدر مقرب من شخصية التلفزيون الواقعي، 25 عامًا، ومغني الراب المولود في تكساس، 31 عامًا، إنهما أعلنا الانفصال بعد ما كان من المفترض أن يقضيا موسم الإجازات معًا.

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كايلي جينر وترافيس سكوت يعلنان انفصالهما

وكانت انتقلت كايلي جينر إلى أسبين في ولاية كولورادو في بداية العام لتنضم إلى أختها كيندل وعدد قليل من الأصدقاء المقربين مثل هايلي وجاستن بيبر.

وفي وقت سابق من نفس الشهر قبل بدء موسم العطلات رسميًا، شوهدت سيدة الأعمال في ميامي جنبًا إلى جنب مع أفراد الأسرة الآخرين، مثل كيم وكلوي كارداشيان، حيث توقفوا عند حفلة وين وسينثيا بويش خلال فعالية آرت بازل ميامي.

كايلي جينر وترافيس سكوت يعلنان انفصالهما

أطفال كايلي جينر 

وتمتلك كايلي جينر، مؤسسة شركة Kylie Cosmetics، وأيضًا طفلين مع سكوت، وهما ستورمي، 4 أعوام، وابنًا يبلغ عامًا.

وأضاف المصدر إلى Us Weekly: لقد بحثا ذلك عدة مرات العام الماضي، وهذا هو أكبر انفصال بينهما، مضيفًا: اتخذ الزوجان قرارًا مبدئيًا بقضاء بعض الوقت بعيدًا في وقت سابق في أكتوبر 2019، ثم عادا مرة أخرى.

وتابع: لا يزال لديهما بعض المشكلات الخاصة بالثقة كما أن لديهما مشاكل نشأت أكثر من ضغوط أنماط حياتهما.

 

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