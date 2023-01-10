كمامة جديدة تحافظ على سرية مكالماتك

وضعت شركة Skyted الفرنسية حلًّا للمتطفلين الذين يحاولون استراق السمع خلال المكالمات الهاتفية، التي تزعج تقريبًا جميع البشر على وجه الأرض بعد انتشار الهواتف المحمولة في كل مكان وبين يدي كل فئات السكان المختلفة على اختلاف طبقاتهم ومستوياتهم.

التفاصيل

وبحسب الشركة، فإن الحل هو قناع يرتديه الشخص الذي يتحدث في الهاتف، هذا القناع الشبيه بالكمامة الطبية يكتم الصوت تمامًا ويكوّن طبقة عازلة للصوت بحيث يكون من المحال للمارة والمشاة أن يسمعوا محادثته الهاتفية، وفقًا لتقرير dailymail

ويعتمد الجهاز ذو المظهر الغريب الذي أفرج عنه لأول مرة مع معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في دورته الحالية، على مواد خام مستخدمة في الأدوات العسكرية والحربية، تُستخدم لإسكات المحركات النفاثة، الذي ينفث الماء أو الهواء.

تزن الكمامة العازلة للصوت 220 جرامًا، ويوجد ميكروفون داخل القناع حتى لا يسمع الشخص الموجود على الطرف الآخر من المكالمة أي ضوضاء خارجية تؤثر على نقاء صوت المتحدثين. يمتص القناع 80% من موجات واهتزاز الصوت، ومع ذلك لا يزال بإمكان مستخدمين القناع التنفس بسهولة حيث يستمر تدفق الهواء للداخل والخارج دون قيود.

مخصص لرجال الأعمال

وقام المؤسس ستيفان هيرسن الذي عمل سابقًا في شركة إيرباص- بتصميم الجهاز تحديدًا لرجال الأعمال الذين يرغبون في إجراء مكالمات هاتفية بها الكثير من الخصوصية أثناء التنقل.

يتم دعم شركة Skyted وتمويلها من قبل كبار اللاعبين في مجال صناعات الفضاء والطيران ومنها شركة Airbus Dev، التي انضمت مؤخرًا إلى برنامج Accelerator التابع لوكالة الفضاء الأوروبية لتقديم مكالمات على متن الطائرات المسافرة.

وقال هيرسن: “يسعدنا أن نعلن أن معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2023 سيكون منصة إطلاق قناع الصمت أو القناع الكاتم للصوت مع خطي للإنتاج، أحدهما لعشاق ألعاب الفيديو وللموظفين في الشركات والآخر للمسافرين من رجال الأعمال”، مؤكدًا أن الجهاز الجديد سيكون من مواد عضوية يمكن إعادة تدويرها وصديقة للبيئة، كما أن الكمامة العازلة يمكن استخدامها بدون سماعة الأذن وأن تقترن بأي هاتف أو مشغلي مكالمات مثل زووم Zoom من خلال اتصال Bluetooth.

خلال حديثه في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية دورة عام 2023 المقامة في لاس فيجاس حاليًّا، قال هيرسن: “كان المفهوم الأول للماسك يأتي من منظور الحفاظ على سرية المكالمات وقت السفر والتنقل، حيث ركزت على كيفية منع الصوت البشري من التسرب للأجواء المحيطة وبالتالي الحفاظ على خصوصية المكالمات وسريتها. من خلال العمل في صناعة الطيران، كان من المنطقي هندسة القناع بممتص صوتي من مصادر الطيران الجوي، لذا فإن قناعنا مصنوع من مواد صناعية، وهي بطانة صوتية طورتها شركة French Darpa ONERA مستخدمة مع المحركات النفاثة لإسكات صوتها”.