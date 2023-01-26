كندا تتبرع بدبابات ليوبارد-2 لأوكرانيا

أشارت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا آناند، اليوم الخميس، إلى أن بلادها سترسل 4 دبابات من طراز ليوبارد-2 الألمانية الصنع إلى أوكرانيا.

ليوبارد-2

ولفتت آناند إلى أن أوتاوا ستنشر عناصر من قواتها المسلحة لتدريب القوات الأوكرانية على استخدام المعدات التي يتم التبرع بها لكييف.

جاء ذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تقديم 31 دبابة أبرامز إلى أوكرانيا.

كما كشف المستشار الألماني، أولاف شولتس، عن تقديم 14 دبابة “ليوبارد-2” والسماح للحلفاء بتصدير مخزونهم من الدبابة الألمانية إلى كييف.