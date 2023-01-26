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بعد يوم من إعلان بايدن تقديم 31 دبابة

كندا تتبرع بدبابات ليوبارد-2 لأوكرانيا

2023-01-26 الساعة 11:02
كندا تتبرع بدبابات ليوبارد-2 لأوكرانيا
المواطن - فريق التحرير

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أشارت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا آناند، اليوم الخميس، إلى أن بلادها سترسل 4 دبابات من طراز ليوبارد-2 الألمانية الصنع إلى أوكرانيا.

ليوبارد-2

ولفتت آناند إلى أن أوتاوا ستنشر عناصر من قواتها المسلحة لتدريب القوات الأوكرانية على استخدام المعدات التي يتم التبرع بها لكييف.

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جاء ذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تقديم 31 دبابة أبرامز إلى أوكرانيا.

كما كشف المستشار الألماني، أولاف شولتس، عن تقديم 14 دبابة “ليوبارد-2” والسماح للحلفاء بتصدير مخزونهم من الدبابة الألمانية إلى كييف.

 

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