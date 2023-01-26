كندا تتبرع بدبابات ليوبارد-2 لأوكرانيا

الفيحاء لنهائي كأس السوبر السعودي ضبط 1791 مركبة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة فلسطين تقرر وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل الدول الغنية استحوذت على معظم حبوب أوكرانيا السجن 5 سنوات لمن يسيء استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك مطار الملك خالد الدولي يطلق عربات التسوق الذكية الغذاء والدواء: احذروا شراء المنتجات المنتفخة والمثقوبة والصدئة فضيحة تطال نجل رئيس الوزراء الياباني في أوروبا لحظة اعتقال عشرات الدواعش شمال شرق سوريا
أشارت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا آناند، اليوم الخميس، إلى أن بلادها سترسل 4 دبابات من طراز ليوبارد-2 الألمانية الصنع إلى أوكرانيا.
ولفتت آناند إلى أن أوتاوا ستنشر عناصر من قواتها المسلحة لتدريب القوات الأوكرانية على استخدام المعدات التي يتم التبرع بها لكييف.
جاء ذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تقديم 31 دبابة أبرامز إلى أوكرانيا.
كما كشف المستشار الألماني، أولاف شولتس، عن تقديم 14 دبابة “ليوبارد-2” والسماح للحلفاء بتصدير مخزونهم من الدبابة الألمانية إلى كييف.