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الكويكب على ارتفاع 3,500 كيلومتر

كويكب يعبر بجوار الأرض اليوم ولا خطر من اصطدامه

2023-01-26 الساعة 9:11
كويكب يعبر بجوار الأرض اليوم ولا خطر من اصطدامه
المواطن - فريق التحرير

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قالت الجمعية الفلكية بجدة، اليوم الخميس: إن كويكبًا قطره حوالي 5 أمتار يعبر بجوار الأرض اليوم.

لا خطر من اصطدامه

وأشارت الجمعية إلى أن مشروع التلسكوب الافتراضي سيجري تغطية حية عند 10:15 مساءً بتوقيت مكة لعبور الكويكب.

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وأوضحت الجمعية أن الكويكب يبلغ قطره حوالي 5 أمتار من على مساقة قريبة جدًّا من الكرة الأرضية على ارتفاع 3,500 كيلومتر فقط، مشيرة إلى أنه لا يوجد خطر من اصطدامه.

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