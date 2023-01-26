كويكب يعبر بجوار الأرض اليوم ولا خطر من اصطدامه

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قالت الجمعية الفلكية بجدة، اليوم الخميس: إن كويكبًا قطره حوالي 5 أمتار يعبر بجوار الأرض اليوم.
وأشارت الجمعية إلى أن مشروع التلسكوب الافتراضي سيجري تغطية حية عند 10:15 مساءً بتوقيت مكة لعبور الكويكب.
وأوضحت الجمعية أن الكويكب يبلغ قطره حوالي 5 أمتار من على مساقة قريبة جدًّا من الكرة الأرضية على ارتفاع 3,500 كيلومتر فقط، مشيرة إلى أنه لا يوجد خطر من اصطدامه.