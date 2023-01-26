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إنهاء خدماته في حال حصوله على تقدير غير مرضٍ

لائحة الوظائف التعليمية: إبعاد أي معلم يتبني أفكارًا تطرفية أو يستغل عمله

2023-01-26 الساعة 2:30
لائحة الوظائف التعليمية: إبعاد أي معلم يتبني أفكارًا تطرفية أو يستغل عمله
المواطن - فريق التحرير

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نشرت المهتمة بالتعليم، لطيفة الدلهان، لائحة الوظائف التعليمية وإطار العمل التي أصدرتها وزارة التعليم.

وقالت الدلهان عبر حسابها بموقع “تويتر” إن وزارة التعليم ترسل رسائل تذكيرية عن طريق برنامج نور تقول فيها “عزيزي/ عزيزتي شاغل الوظيفة التعليمية لمعرفة مواد لائحة الوظائف التعليمية من (هنا) وإطار العمل عبر الرابط (هنا).

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إبعاد المعلمين

وتضمنت لائحة الوظائف التعليمية عددًا من القرارات كان أبرزها، إبعاد أي معلم بشكل فوري ودون عرضه على لجنة في حال ورد توجيه من رئاسة أمن الدولة في القضايا الأمنية أو الفكرية المتطرفة.

كما يبعد أي معلم أو معلمة عن مهنة التعليم في حال الإساءة إلى الدين الإسلامي أو إلى الرسول الكريم أو إلى أحد الصحابة رضي الله عنهم، فضلًا عن إذا تبنى اتجاهات فكرية منحرفة أثناء أداء واجبه التعليمي بما يؤثر سلبًا على الطلاب.

ويتم إبعاد أي معلم أو معلمة عند ممارسة إيذاء جسدي أو تحرش داخل العمل أو خارجه أو استغلال الوظيفة لإقامة علاقات غير شرعية، أو ممارسة أعمال منافية لتعاليم الدين الإسلامي من شأنها الإخلال بعدالته كالسحر والشعوذة.

وتتضمن أيضًا إبعاد المعلم عن مهنة التعليم حال عدم النزاهة في القيام بمهمات وظيفته أو الإخلال بأمانة التعليم، فضلًا عن ثبوت إلإصابة بمرض نفسي أو عقلي.

ويمكن إنهاء خدمات المعلم أو المعلمة في حال حصوله على تقدير “غير مرضٍ” في 3 سنوات متتالية.

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