لحظات مؤثرة لوالدة التوأم السيامي العراقي بعد انفصالهما

وثق مقطع فيديو عرضته قناة العربية، لحظات مؤثرة لوالدة التوأم السيامي العراقي عمر وعلي بعد خروجهما من غرفة العمليات ونجاح عملية فصلهما التي استمرت لأكثر من 11 ساعة.

لحظات فرح

ظهرت الأم في مقطع الفيديو وهي تبكي من شدة الفرح بعدما رأت طفليها للمرة الأولى في سريرين منفصلين واطمأنت عليهما.

يذكر أن التوأم السيامي العراقي كانا مشتركين في الكبد والقنوات المرارية والفرعية منها، والآن يتواجد كل طفل في سرير منفصل.