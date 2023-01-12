لحظات مؤثرة لوالدة التوأم السيامي العراقي بعد انفصالهما

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وثق مقطع فيديو عرضته قناة العربية، لحظات مؤثرة لوالدة التوأم السيامي العراقي عمر وعلي بعد خروجهما من غرفة العمليات ونجاح عملية فصلهما التي استمرت لأكثر من 11 ساعة.
مشهد مؤثر لوالدة التوأم السيامي العراقي "عمر وعلي" بعد خروجهما من غرفة العمليات ونجاح عملية الفصل
عبر:
@H_alsufayan pic.twitter.com/hY7ebxHXeL
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 12, 2023
ظهرت الأم في مقطع الفيديو وهي تبكي من شدة الفرح بعدما رأت طفليها للمرة الأولى في سريرين منفصلين واطمأنت عليهما.
يذكر أن التوأم السيامي العراقي كانا مشتركين في الكبد والقنوات المرارية والفرعية منها، والآن يتواجد كل طفل في سرير منفصل.