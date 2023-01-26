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بعدما فقد السائق السيطرة عليها

لحظات مرعبة لسقوط حافلة في بحيرة تركية

2023-01-26 الساعة 2:22
لحظات مرعبة لسقوط حافلة في بحيرة تركية
المواطن - فريق التحرير

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أظهر مقطع فيديو لحظات مروعة بحادث سير في ولاية ملاطية جنوب شرقي تركيا، حيث سقطت حافلة نقل كبيرة في بحيرة سد كاركايا، بعدما فقد السائق السيطرة عليها، رغم أنه حاول الابتعاد عن البحيرة، لكن محاولاته باءت بالفشل.

لحظات مرعبة

ويُسمع في مقطع الفيديو ، الذي نشره موقع صحيفة “يني شفق”، صراخ السائق والركاب الذين كانوا ينتقلون عبر حافلة نقلٍ داخلي من منطقة باطال غازي إلى باسكيل في ولاية ملاطية بعدما سقطت في البحيرة، ووثقت كاميرات المراقبة، الداخلية والخارجية، محاولة السائق والركاب الخروج من الحافلة بعد سقوطها.

وأدى خروج الحافلة عن السيطرة ووقوعها في البحيرة إلى إصابة 4 ركابٍ بجروحٍ طفيفة، وفق ما أفادت وسائل إعلامٍ تركية محلية والتي أشارت إلى أن الحافلة كانت تقل عدة أشخاص ولم تكن ممتلئة ولذلك لم تسجل أي حالة وفاة جراء الحادث، في حين تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

أسباب الحادث

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأنه حصل عطل في مكابح الحافلة وهو ما أدى لفقدان السائق السيطرة عليها وسقوطها في البحيرة.

وطالب مغردون أتراك عبر موقع تويتر، شركات النقل الداخلي بضرورة إجراء صيانة دورية للحافلات التي تقل الركاب عبر مدن البلاد لاسيما مع تكرار حوادث السير، تجنباً لوقوع المزيد منها مستقبلاً.

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