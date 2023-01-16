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كان يخضع للعلاج داخل منشأة صحية 

لحظة اعتقال زعيم المافيا في إيطاليا بعد فرار 30 عامًا

2023-01-16 الساعة 4:07
لحظة اعتقال زعيم المافيا في إيطاليا بعد فرار 30 عامًا
المواطن- فريق التحرير

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تمكنت إيطاليا من اعتقال زعيم المافيا، الأول في قائمة المطلوبين للعدالة، والفار من العدالة منذ نحو 30 عامًا، ماتيو ميسينا دينارو.

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وقال رئيس فرقة العمليات الخاصة في قوة الشرطة، الجنرال باسكوال أنجيلوسانتو، إنه تم القبض على ميسينا دينارو بينما كان يخضع للعلاج داخل منشأة صحية في باليرمو، بجزيرة صقلية، ولم يتم الكشف عن حالته الصحية.

نقل زعيم المافيا لمكان سري

وذكر التلفزيون الإيطالي الحكومي أن الشرطة نقلت ميسينا دينارو إلى مكان سري فور إلقاء القبض عليه.

لحظة اعتقال زعيم المافيا في إيطاليا بعد فرار 30 عامًا

من هو  ميسينا دينارو ؟

كان ميسينا دينارو يبلغ 30 عامًا عندما بدأ رحلة هروبه من الشرطة، وكان لديه قاعدة قوة في غرب صقلية، ويعتبر زعيمًا لكوزا نوسترا أي مافيا صقلية.

وكان الأخير من بين 3 من زعماء المافيا البارزين الهاربين منذ عقود والذين أفلتوا من القبض عليهم لعقود.

ويواجه ميسينا دينارو، الذي حوكم غيابيًا وأدين في العشرات من جرائم القتل، عدة أحكام بالسجن مدى الحياة، ومن المقرر أن يُسجن بسبب تفجيرين في صقلية عام 1992 أسفرا عن مقتل اثنين من كبار المدعين العامين المناهضين للمافيا، وهما جيوفاني فالكوني وباولو بورسيلينو.

ومن بين الجرائم الأخرى التي أدين بارتكابها قتل الابن الصغير لعضو مافيا مرتد، الذي خُنق وتحلل جسده في وعاء من الحمض.

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