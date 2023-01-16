لحظة اعتقال زعيم المافيا في إيطاليا بعد فرار 30 عامًا حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 62 ياسر العظمة يستذكر أسرة مرايا في عشرة العمر سهم بحر العرب عند أعلى مستوى في شهر كريمة مختار أشهر ممثلة مصرية أدت دور الأم آخر ما طلبه الكابتن قبل تحطم طائرة نيبال مهرجان البحر الأحمر يدعم فيلم جوني ديب القادم Jeanne Du Barry سبب ارتفاع أسعار التأمين في المملكة مقارنة بدول الخليج أهالي وزوار العاصمة المقدسة يستمتعون بأجواء الإجازة المطولة سلسلة أخطاء تجبر وزيرة الدفاع الألمانية على الاستقالة
تمكنت إيطاليا من اعتقال زعيم المافيا، الأول في قائمة المطلوبين للعدالة، والفار من العدالة منذ نحو 30 عامًا، ماتيو ميسينا دينارو.
وقال رئيس فرقة العمليات الخاصة في قوة الشرطة، الجنرال باسكوال أنجيلوسانتو، إنه تم القبض على ميسينا دينارو بينما كان يخضع للعلاج داخل منشأة صحية في باليرمو، بجزيرة صقلية، ولم يتم الكشف عن حالته الصحية.
وذكر التلفزيون الإيطالي الحكومي أن الشرطة نقلت ميسينا دينارو إلى مكان سري فور إلقاء القبض عليه.
كان ميسينا دينارو يبلغ 30 عامًا عندما بدأ رحلة هروبه من الشرطة، وكان لديه قاعدة قوة في غرب صقلية، ويعتبر زعيمًا لكوزا نوسترا أي مافيا صقلية.
وكان الأخير من بين 3 من زعماء المافيا البارزين الهاربين منذ عقود والذين أفلتوا من القبض عليهم لعقود.
ويواجه ميسينا دينارو، الذي حوكم غيابيًا وأدين في العشرات من جرائم القتل، عدة أحكام بالسجن مدى الحياة، ومن المقرر أن يُسجن بسبب تفجيرين في صقلية عام 1992 أسفرا عن مقتل اثنين من كبار المدعين العامين المناهضين للمافيا، وهما جيوفاني فالكوني وباولو بورسيلينو.
ومن بين الجرائم الأخرى التي أدين بارتكابها قتل الابن الصغير لعضو مافيا مرتد، الذي خُنق وتحلل جسده في وعاء من الحمض.