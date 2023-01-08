لقطات توثق الربيع المبكر في مكة المكرمة

اكتست جبال مكة المكرمة باللون الأخضر في منظر سرّ المواطنين، بعد الحالة الممطرة الأخيرة.

ووثق رواد موقع “تويتر”، هذا المشهد البديع، في فيديوهات أظهرت روعة الجبال واخضرارها وكأنها مثل جبال سويسرا، حيث خرج المواطنون للاستمتاع بهذا الجو الربيعي الجميل.

أمطار متوسطة

من جانبه، نبه المركز الوطني للأرصاد في تقرير له اليوم من هطول أمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، مصحوبة برياح سطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وأشار المركز إلى أن الحالة تشمل العاصمة المقدسة وجدة ورابغ والطائف والجموم والكامل وخليص وبحرة والليث والقنفذة والعرضيات وأضم وميسان والخرمة والموية ورنية، وتبدأ من اليوم وحتى يوم غد الاثنين – بمشيئة الله تعالى -.

فيما توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، استمرار حالة مدرار الممطرة خلال الـ 24 ساعة القادمة بداية من اليوم الأحد وحتى غد الاثنين على أجزاء متفرقة من المملكة.

وأوضح الحصيني على حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، توقعاته بأن الحالة الممطرة ستستمر على أجزاء متفرقة من مكة والشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم والمدينة والباحة وعسير وغرب منطقة الرياض بأمطار من خفيفة لمتوسطة، يصاحبها أجواء باردة ليلًا ولطيفة نهارًا على معظم مناطق المملكة.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة أحيانًا يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم والرياض كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق.