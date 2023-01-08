Icon

مذكرة تفاهم لإنشاء مدينة البروتين الحيواني بجازان Icon 68 مخالفًا لنظام البيئة في قبضة الأمن Icon مدرب العراق: سعيد بالأداء ونسعى لمعالجة السلبيات Icon تمرين الأمن السيبراني لمنظومة الطاقة يعزز الجاهزية ويطور المهارات Icon خير الشمال التطوعية تنظم برنامج عرعر خضراء Icon الموارد البشرية: الطالب تحت سن الـ25 يسجل كتابع في الضمان المطور Icon 5 وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام البيئي Icon مساعد مدرب السعودية: مواجهة العراق صعبة Icon جماهير النصر تعيد تداول مقطع مصطفى الآغا : قول أنا هلالي ولا تخاف Icon 6 معلومات عن التحديث الجديد من واتساب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مشهد بديع سجله المغردون

لقطات توثق الربيع المبكر في مكة المكرمة

2023-01-08 الساعة 2:27
لقطات توثق الربيع المبكر في مكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اكتست جبال مكة المكرمة باللون الأخضر في منظر سرّ المواطنين، بعد الحالة الممطرة الأخيرة.

ووثق رواد موقع “تويتر”، هذا المشهد البديع، في فيديوهات أظهرت روعة الجبال واخضرارها وكأنها مثل جبال سويسرا، حيث خرج المواطنون للاستمتاع بهذا الجو الربيعي الجميل.

أمطار متوسطة

من جانبه، نبه المركز الوطني للأرصاد في تقرير له اليوم من هطول أمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، مصحوبة برياح سطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وأشار المركز إلى أن الحالة تشمل العاصمة المقدسة وجدة ورابغ والطائف والجموم والكامل وخليص وبحرة والليث والقنفذة والعرضيات وأضم وميسان والخرمة والموية ورنية، وتبدأ من اليوم وحتى يوم غد الاثنين – بمشيئة الله تعالى -.

فيما توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، استمرار حالة مدرار الممطرة خلال الـ 24 ساعة القادمة بداية من اليوم الأحد وحتى غد الاثنين على أجزاء متفرقة من المملكة.

المصدر@MeshariGhamdi
المصدر@MeshariGhamdi

وأوضح الحصيني على حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، توقعاته بأن الحالة الممطرة ستستمر على أجزاء متفرقة من مكة والشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم والمدينة والباحة وعسير وغرب منطقة الرياض بأمطار من خفيفة لمتوسطة، يصاحبها أجواء باردة ليلًا ولطيفة نهارًا على معظم مناطق المملكة.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة أحيانًا يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم والرياض كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مبابي يُسجل هدفين لـ فرنسا ويُورط الأرجنتين
الرياضة

مبابي يُسجل هدفين لـ فرنسا ويُورط الأرجنتين

الرياضة
تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات بـ...
السعودية اليوم

تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات بـ...

السعودية اليوم
التعاون يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدفين
الرياضة

التعاون يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدفين

الرياضة
القنوات الناقلة لـ مباراة هولندا ضد الأرجنتين
كأس العالم

القنوات الناقلة لـ مباراة هولندا ضد الأرجنتين

كأس العالم
منع الرئيس الموريتاني ولد عبدالعزيز من مغادرة...
العالم

منع الرئيس الموريتاني ولد عبدالعزيز من مغادرة...

العالم
وظائف بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”
السعودية اليوم

وظائف بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”

السعودية اليوم
مطار الملك عبدالعزيز: ظروف الطقس قد تؤدي...
السعودية اليوم

مطار الملك عبدالعزيز: ظروف الطقس قد تؤدي...

السعودية اليوم
مسام ينتزع 1028 لغمًا حوثيًا في اليمن
السعودية اليوم

مسام ينتزع 1028 لغمًا حوثيًا في اليمن

السعودية اليوم