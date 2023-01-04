لقطات توثق تساقط الثلوج على جبل اللوز بتبوك

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وثقت عدسة “وكالة الأنباء السعودية” بمنطقة تبوك التساقط الخفيف للثلوج الذي شهدته مرتفعات جبل اللوز مساء أمس.
يذكر أن مرتفعات منطقة تبوك لا تزال تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة، والتي تعمل على تساقط زخات من الثلوج على عدد من المرتفعات الجبلية العالية والتي من بينها جبل اللوز.
وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، أمس، أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من منطقة جازان، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (علقان – الظهر- جبل اللوز).