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اللقطات جذبت أنظار المتابعين

لقطات خلابة لـ صحراء الشمالية بأجواء استثنائية

2023-01-23 الساعة 8:25
لقطات خلابة لـ صحراء الشمالية بأجواء استثنائية
المواطن - فريق التحرير

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نشر حساب إمارة منطقة الحدود الشمالية لقطات تبين الطبيعة الصحراوية الخلابة في المنطقة في ظل أجواء شتوية استثنائية.

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وبينت اللقطات جمال الطبيعة الصحراوية الساحرة، حيث جذبت أنظار المتابعين.

نبذة عن المنطقة

ومنطقة الحدود الشمالية هي المنطقة الواقعة في شمال المملكة، ويحدها العراق من الجهة الشمالية، وعاصمتها هي مدينة عرعر، ومساحتها 127 ألف كم2، وعدد سكانها 300 ألف نسمة.

وتتميز المنطقة الشمالية بالكثير من الوديان والسهول مثل وادي عرعر والعويصي ووادي بدنة والتلال والجبال مثل جبل كثيفة، كما تنتشر الروضات بالمنطقة أيضًا التي تنمو فيها الأعشاب الطبيعية.

وتتميز مدينة عرعر بموقعها الإستراتيجي، وتقع على الطريق الدولي الرابط بين دول الخليج العربي والأردن وسوريا ولبنان.

وأنشئت الإمارة بعد توحيد المملكة، وتتبع الإمارة لوزارة الداخلية، ومقرها في مدينة عرعر.

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