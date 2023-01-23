لقطات لانتشال 18 قطعة مغناطيسية من داخل معدة طفل لقطات خلابة لـ صحراء الشمالية بأجواء استثنائية النصر يعلن عن بديل أوسبينا خلال ساعات خبرات إدارة رابطة الدوري السعودي تُطمئن الجماهير كيفن مكارثي يخطط لزيارة تايوان الأسبوع المقبل الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الجابون الأرصاد يحذر من تكوّن الضباب على جازان وتبوك والشمالية وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون قصة انتقال فتاة سعودية من بيع التذاكر إلى قيادة قطار الحرمين الهلال يسعى لمواصلة تألقه في انطلاقة مونديال الأندية
نشر حساب إمارة منطقة الحدود الشمالية لقطات تبين الطبيعة الصحراوية الخلابة في المنطقة في ظل أجواء شتوية استثنائية.
وبينت اللقطات جمال الطبيعة الصحراوية الساحرة، حيث جذبت أنظار المتابعين.
ومنطقة الحدود الشمالية هي المنطقة الواقعة في شمال المملكة، ويحدها العراق من الجهة الشمالية، وعاصمتها هي مدينة عرعر، ومساحتها 127 ألف كم2، وعدد سكانها 300 ألف نسمة.
وتتميز المنطقة الشمالية بالكثير من الوديان والسهول مثل وادي عرعر والعويصي ووادي بدنة والتلال والجبال مثل جبل كثيفة، كما تنتشر الروضات بالمنطقة أيضًا التي تنمو فيها الأعشاب الطبيعية.
وتتميز مدينة عرعر بموقعها الإستراتيجي، وتقع على الطريق الدولي الرابط بين دول الخليج العربي والأردن وسوريا ولبنان.
وأنشئت الإمارة بعد توحيد المملكة، وتتبع الإمارة لوزارة الداخلية، ومقرها في مدينة عرعر.