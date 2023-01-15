لقطات لاحتفالات الفائزين برالي داكار 2023

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اُختتمت منافسات رالي داكار 2023، اليوم الأحد، بتتويج السائق القطري ناصر العطية باللقب في فئة السيارات للمرة الخامسة في مسيرته.
روح البطل 🏆@AlAttiyahN #داكار_السعودية2023 pic.twitter.com/lHZvUBGo5Y
— Dakar Saudi Arabia | داكار في السعودية 🇸🇦 (@dakarinsaudi) January 15, 2023
وتألق ناصر العطية بشكل لافت خلال منافسات رالي داكار في الدمام، ليتصدر الترتيب العام مع نهاية المرحلة الـ14 والأخيرة، ليتوج باللقب للمرة الخامسة بعد أعوام 2011، 2015، 2019 و2022.
وتقدم العطية بفارق أكثر من ساعة عن الفرنسي سيباستيان لوب “برودرايف”، بطل العالم للراليات 9 مرات، وجاء البرازيلي لوكاس مورايس “تويوتا” في المركز الثالث، متأخرًا بفارق 1:1.13 ساعة.
وتمكن إيريك غوكزال في التتويج بلقب رالي داكار 2023 في فئة T4، للمرة الأولى في تاريخه، حيث إنه يُعد أصغر المشاركين في النسخة الحالية بالسعودية، ليبكي احتفالًا بالنجاح الكبير الذي حققه.
كما شهدت منافسات رالي داكار 2023، فوز أليكساندرو غيرو باللقب في فئة الكواد، للكرة الثانية في تاريخه، فيما نجح الأرجنتيني كيفين بينافيديس في حصد اللقب لفئة الدراجات، وحقق يانوس فان كاسيترين اللقب الأول له في السباق ضمن فئة الشاحنات.