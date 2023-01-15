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إيريك غوكزال أصغر المشاركين

لقطات لاحتفالات الفائزين برالي داكار 2023

2023-01-15 الساعة 6:11
لقطات لاحتفالات الفائزين برالي داكار 2023
المواطن - فريق التحرير

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اُختتمت منافسات رالي داكار 2023، اليوم الأحد، بتتويج السائق القطري ناصر العطية باللقب في فئة السيارات للمرة الخامسة في مسيرته.

فوز ناصر العطية

وتألق ناصر العطية بشكل لافت خلال منافسات رالي داكار في الدمام، ليتصدر الترتيب العام مع نهاية المرحلة الـ14 والأخيرة، ليتوج باللقب للمرة الخامسة بعد أعوام 2011، 2015، 2019 و2022.

ناصر العطية
العطية – المصدر @dakarinsaudi

وتقدم العطية بفارق أكثر من ساعة عن الفرنسي سيباستيان لوب “برودرايف”، بطل العالم للراليات 9 مرات، وجاء البرازيلي لوكاس مورايس “تويوتا” في المركز الثالث، متأخرًا بفارق 1:1.13 ساعة.

ناصر العطية بطل رالي داكار 2023
العطية – المصدر @dakarinsaudi

الفائزون في رالي داكار 2023

وتمكن إيريك غوكزال في التتويج بلقب رالي داكار 2023 في فئة T4، للمرة الأولى في تاريخه، حيث إنه يُعد أصغر المشاركين في النسخة الحالية بالسعودية، ليبكي احتفالًا بالنجاح الكبير الذي حققه.

إيريك غوكزال
إيريك غوكزال – المصدر @dakarinsaudi

كما شهدت منافسات رالي داكار 2023، فوز أليكساندرو غيرو باللقب في فئة الكواد، للكرة الثانية في تاريخه، فيما نجح الأرجنتيني كيفين بينافيديس في حصد اللقب لفئة الدراجات، وحقق يانوس فان كاسيترين اللقب الأول له في السباق ضمن فئة الشاحنات.

كيفين بينافيديس
بينافيديس – المصدر @dakarinsaudi
أليكساندر غيرو
أليكساندر غيرو – المصدر
يانوس فان كاستيرين
يانوس فان كاستيرين – المصدر @gsaksa

 

 

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