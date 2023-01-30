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رداً على حرق المصحف

لقطات لتلاوة خاشعة أمام السفارة السويدية بلندن

2023-01-30 الساعة 9:04
لقطات لتلاوة خاشعة أمام السفارة السويدية بلندن
المواطن - فريق التحرير

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صدح مسلم بتلاوة خاشعة في وسط مظاهرة غاضبة للمسلمين، أمام السفارة السويدية في لندن، ردًا على حرق نسختين من المصحف الشريف.

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من المعروف أن راسموس بالودان، اليميني المتطرف في الدنمارك، كان قد حصل على تصريح بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة التركية بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

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وخرجت مظاهرات في عدة دول عربية وإسلامية تندد بحرق نسخة من المصحف الشريف في السويد، وتعالت دعوات لمقاطعة المنتجات السويدية، مثل غضبة مليارية على حرق المصحف ومقاطعة المنتجات السويدية وطرد السفير السويدي.

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