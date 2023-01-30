لقطات لتلاوة خاشعة أمام السفارة السويدية بلندن الحياة الفطرية لـ شاب أنقذ قنفذًا: نقدر وعيه ونشكره راموس قد ينضم إلى النصر بالميركاتو الصيفي مفاعل نووي ياباني يتوقف تلقائياً بعد إطلاقه إنذارًا مسابقة وفائز بصورة محمد عبده: من الأصل؟ إنجازات تُزين مسيرة الهلال قبل مشاركته بمونديال الأندية مقبض باب عجيب للحماية من كورونا تنبيهات من الأرصاد لأهالي الرياض: رياح وأتربة حتى الغد طرح تذاكر مباراة الفتح والنصر شركة بريطانية كبرى تتعرض لسرقة بيانات 10 ملايين عميل
صدح مسلم بتلاوة خاشعة في وسط مظاهرة غاضبة للمسلمين، أمام السفارة السويدية في لندن، ردًا على حرق نسختين من المصحف الشريف.
من المعروف أن راسموس بالودان، اليميني المتطرف في الدنمارك، كان قد حصل على تصريح بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة التركية بالعاصمة السويدية ستوكهولم.
وخرجت مظاهرات في عدة دول عربية وإسلامية تندد بحرق نسخة من المصحف الشريف في السويد، وتعالت دعوات لمقاطعة المنتجات السويدية، مثل غضبة مليارية على حرق المصحف ومقاطعة المنتجات السويدية وطرد السفير السويدي.