لقطات لزبون غاضب يحطم واجهة فندق بسيارته لسبب غريب

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وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لواقعة مثيرة حيث اقتحم زبون غاضب أحد فنادق شنغهاي بسيارته.
وأظهر الفيديو، حالة كبيرة من الفوضى والدمار في المدخل وذلك بعد مشادة كلامية بينه وبين عدد من الموظفين.
وفي الفيديو، يمكن رؤية سيارة بيضاء يحاول سائقها تحطيم مدخل فندق سنترال هوتيل في شنغهاي قبل أن يدخل البهو ويواصل التحطيم.
وكشفت الشرطة أن السائق البالغ من العمر 28 عاماً، اقتحم الفندق بعد جدال مع الموظفين بسبب ضياع جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به أثناء إقامته.
وقال موظفون في الفندق إن جهاز الكمبيوتر سُرق ثم عُثر عليه خارج الفندق.
ولفتت الشرطة إلى عدم وقوع أي إصابة، مشيرة إلى أن السائق أوقف وهو رهن التحقيق.